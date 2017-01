​Ngắm đường hoa xuân miền Tây với gà khổng lồ

Mô hình con gà - Ảnh: Sơn Lâm

Tại TP Cần Thơ, đường hoa nghệ thuật với chủ đề “Sắc xuân đất nước” đã chính thức khai mạc từ tối 27 tháng Chạp và đón hàng chục ngàn lượt khách đến tham quan mỗi ngày.

Nét mới của đường hoa năm nay là tập trung hình tượng con gà, linh vật của năm, trong đó, điểm nhấn là mô hình chú gà trống khổng lồ biết cử động và phát ra tiếng gáy được đặt trước lối vào chính của đường hoa, tượng trưng cho sự sung túc, mạnh mẽ.

Đường hoa nghệ thuật của TP Cần Thơ có chiều dài hơn 300m, được đặt tại đường Võ Văn Tần thuộc quận Ninh Kiều.

Với sự kết hợp của khoảng 80.000 giỏ hoa các loại cùng với khoảng 50 mô hình, tiểu cảnh và đặc biệt là vị trí đường hoa tiếp nối chợ đêm Ninh Kiều nên mỗi ngày nơi đây đón lượng người rất lớn đến tham quan.

Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ có tổng kinh phí khoảng 6 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa và sẽ kéo dài đến hết ngày mùng 6 Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Tại Long An, đây là năm đầu tiên đường hoa xuất hiện. Ông Trần Kim Lân - Bí thư Thành ủy Tân An - cho biết do năm nay không bắn pháo hoa, nên thành phố Tân An đã quyết định xây dựng đường hoa tại khu đất Đồng Tâm, phường 6, TP.Tân An với chiều dài 100m để phục vụ bà con từ ngày 29 tháng chạp đến ngày mồng 4 tết.

Điểm nhấn của đường hoa Tân An năm nay là gia đình gà rất đẹp, thu hút hàng ngàn người đến chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: SƠN LÂM

Bản đồ Long An cách điệu cũng thu hút nhiều người xem - Ảnh: SƠN LÂM

Triển lãm tranh trong cuộc thi Long An - đất nước - con người là một trong những hạng mục chính của đường hoa năm nay - Ảnh: SƠN LÂM

Một tiểu cảnh bằng trái cây thu hút rất nhiều em nhỏ - Ảnh: SƠN LÂM

Chủ đề “Sắc xuân đất nước”, đường hoa nghệ thuật TP Cần Thơ xuân Đinh Dậu 2017 có tổng vốn đầu tư khoảng 6 tỉ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa - Ảnh: Chí Quốc

Điểm cuối đường hoa nghệ thuật Cần Thơ tiếp nối với chợ đêm Ninh Kiều, rất thuận tiện cho du khách tham quan đường hoa và mua sắm tết - Ảnh: Chí Quốc

Điểm nhấn của đường hoa là hình tượng con gà nên ngoài biểu tượng con gà lớn đặt tại cổng chính, khắp đường hoa còn có nhiều mô hình gà - Ảnh: Chí Quốc

Một tiểu cảnh đặc trưng sông nước miền Tây tại đường hoa nghệ thuật Cần Thơ- Ảnh: Chí Quốc

Nhiều người dân tranh thủ ghi lại khoảnh khắc kỉ niệm với đường hoa nghệ thuật Cần Thơ Đinh Dậu 2017 - Ảnh: Chí Quốc

CHÍ QUỐC - SƠN LÂM