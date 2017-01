Nhật Hạ - Lân Nhã đăng quang Hoán chuyển bất ngờ

TTO - Sau hai lượt thi, với tổng điểm 97/100 từ giám khảo khách mời Tuấn Ngọc và các nghệ sĩ thế hệ đi trước, cặp đôi Nhật Hạ - Lân Nhã chính thức trở thành Quán quân The Mash Up – Hoán chuyển bất ngờ mùa đầu tiên.

Cặp thi Nhật Hạ - Lân Nhã (giữa) trong phút đăng quang The mash up - Hoán chuyển bất ngờ - Ảnh: Hiếu Nguyễn

Đêm chung kết (phát sóng lúc 21h ngày 24-1 trên THVL1) là cuộc so tài khá gây cấn của ba cặp đôi: Nam Cường - Xuân Phú, Thanh Ngọc - Hồng Hạnh và Lân Nhã - Nhật Hạ.

Nhật Hạ - Lân Nhã tiếp tục gây bất ngờ cho khán giả với cú lội ngược dòng ngoạn mục khi vượt qua thách thức chủ đề Cõi mộng của cặp đôi Hồng Hạnh – Thanh Ngọc bằng tiết mục Cõi mơ (nhạc Pháp - Lời Việt: Anh Tú) - Như một giấc mơ (Mỹ Tâm) cùng phần mash up vô cùng ăn ý: Buồn ơi chào mi (Nguyễn Ánh 9).

Lân Nhã và Nhật Hạ ngày càng ăn ý tại cuộc thi. Từng là đội thi thấp điểm nhất ở tập 1, cả hai đã có cú lội ngược dòng đầy ngoạn mục khi trở thành quán quân của The mash up - Hoán chuyển bất ngờ mùa đầu tiên - Ảnh: Hiếu Nguyễn

Ở lượt thi theo chủ đề của đội bạn đưa ra, cặp đôi liên tục nhận được tràng pháo tay tán thưởng từ khán giả, và những lời khen ngợi từ danh ca Tuấn Ngọc cùng các nghệ sĩ tham gia chương trình. Còn ở phần song ca tự chọn, Nhật Hạ - Lân Nhã lần nữa khẳng định độ "hợp rơ" từ ngoại hình đến giọng hát.

“Đây là kết quả khá bất ngờ với Nhã và chị Hạ. Ở tập đầu, cặp đôi của Nhã có điểm số thấp nhất nên cả hai không nghĩ mình sẽ trở thành quán quân. Sau đó, hai chị em thống nhất với nhau là sẽ cố gắng qua mỗi tuần để mang đến cho khán giả những bản mash up ấn tượng nhất. Và chiến thắng này là sự cộng hưởng giữa nỗ lực của hai chị em và sự cổ vũ nhiệt tình từ phía các nghệ sĩ và khán giả” – Lân Nhã chia sẻ cảm xúc sau khi đăng quang. Riêng ca sĩ Nhật Hạ thì bật mí trong thời gian tới, cô và đàn em sẽ cùng kết hợp để cho ra mắt một CD.

Hồng Hạnh và Thanh Ngọc với một tiết mục dự thi vô cùng quyến rũ - Ảnh: Hiếu Nguyễn

Về nhì với kết quả sát sao 96/100 điểm, cặp đôi Hồng Hạnh – Thanh Ngọc khiến nhiều người tiếc nuối. Với chủ đề Nợ được thách đấu từ đội Xuân Phú – Nam Cường, “mẹ con nhà Cám” chọn mash up hai ca khúc Anh còn nợ em (Anh Bằng, Thơ: Phan Thành Tài) và Gửi anh xa nhớ (Tiên Cookie).

Ca sĩ Tuấn Ngọc đánh giá cao sự sáng tạo trong âm nhạc của Thanh Ngọc khi đổi danh từ xưng hô và cảm xúc của ca khúc Anh còn nợ em, trong khi Xuân Phú lại cho rằng áp lực tâm lý cộng với việc chọn tông hơi thấp khiến giọng ca Cà phê đắng và mưa chưa đạt phong độ tốt nhất. Tuy nhiên, đến phần song ca tự chọn, Hồng Hạnh – Thanh Ngọc đã ghi điểm tuyệt đối với phong cách trình diễn lôi cuốn và quyến rũ trong tiết mục Tình hờ (Phạm Duy).

Cặp thi Xuân Phú - Nam Cường gây bất ngờ với tiết mục thi vô cùng sôi động - Ảnh: Hiếu Nguyễn

Xuân Phú – Nam Cường gây bất ngờ khi chọn mash up Bài không tên cuối cùng (Vũ Thành An) và Gạt đi nước mắt (Đỗ Hiếu) cho chủ đề Nước mắt của cặp đôi Nhật Hạ - Lân Nhã.

Cả hai mở màn tiết mục bằng phong cách acoustic mộc mạc, dần dẫn dắt cả khán phòng vào không khí tưng bừng, phấn khởi trước những vũ đạo đẹp mắt trên nền nhạc sôi động.

Chứng kiến một Xuân Phú "cháy" hết mình trên khấu, khác với vẻ điềm tĩnh vốn có, danh ca Tuấn Ngọc không khỏi ngạc nhiên và hài hước phong tặng danh hiệu “hotboy The Mash Up”.

Bên cạnh, đàn anh Tuấn Ngọc cũng đánh giá cao bản phối về giai điệu theo đúng tinh thần mash up của chương trình.

Đến phần song ca tự chọn, cặp đôi Xuân Phú – Nam Cường khiến khán giả mãn nhãn với màn biểu diễn Hòn vọng phu (Lê Thương). Tuy chọn chất liệu mới để tạo ấn tượng trong đêm chung kết nhưng cặp đôi vẫn chưa chinh phục hoàn toàn các giám khảo.

Nhật Hạ cho rằng tiết mục của cả hai chưa tạo được bất ngờ. Còn danh ca Tuấn Ngọc thì nhận định bản phối còn thiếu chất hùng tráng của sử thi.

Cũng trong đêm chung kết, sáu cặp đôi tham gia The mash up mùa đầu tiên cũng đã trở lại sân khấu, cùng họa giọng trong tiết mục rộn ràng sắc xuân: Ly rượu mừng (Phạm Đình Chương) – Như hoa mùa xuân (Châu Đăng Khoa). Riêng ca sĩ Tuấn Ngọc và Phương Vy Idol đã mang đến tiết mục mash up: Tình tự mùa xuân (Từ Công Phụng) và Có đôi lần (Đức Trí) như một lời chúc xuân tốt đẹp nhất gửi đến khán giả của chương trình trước thềm năm Đinh Dậu.

Q.N.