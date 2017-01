​Hollywood nín thở trước giờ công bố các đề cử Oscar

Với kỷ lục 7 giải thưởng Quả cầu vàng, năm nay La La Land tiếp tục trở thành ứng cử viên nổi bật cho các hạng mục đề cử giải thưởng Oscar - Ảnh: Samaa

Theo hãng tin AFP, dẫn đầu các tác phẩm điện ảnh được đồn đoán sẽ có một mùa bội thu giải thưởng Oscar năm nay là các bộ phim: La La Land, Moonlight và Manchester by the Sea.

Danh sách chính thức các đề cử giải thưởng Oscar về phim, diễn viên và đạo diễn sẽ được công bố sau 5h sáng ngày 24-1 giờ Mỹ (tức 20h ngày 24-1) giờ Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên việc công bố danh sách các đề cử giải thưởng Oscar được truyền phát trực tuyến trên mạng Internet.

Mùa giải Oscar năm nay dự kiến sẽ phản ánh nỗ lực thay đổi của Viện hàn lâm Khoa học và nghệ thuật điện ảnh trong việc tiến tới một sự đa dạng hơn trong các đề cử giải thưởng, cũng là để xóa bớt dư âm không hay về mã chủ đề #OscarsSoWhite (phản đối việc giải thưởng Oscar hầu như chỉ trao cho những người da trắng) vốn đã gây dư luận không tốt cho giải thưởng trong suốt hai năm qua.

Giới quan sát ngành công nghiệp điện ảnh dự đoán bộ phim nhạc kịch lãng mạn La La Land của đạo diễn Damien Chazelle, từng đoạt kỷ lục với 7 giải thưởng Quả cầu vàng tháng này, sẽ một lần nữa tỏa sáng tại đại lễ trao giải Oscar ngày 26-2 năm nay với nhiều khả năng đoạt giải phim xuất sắc nhất, diễn viên xuất sắc nhất và nhiều hạng mục giải thưởng khác nữa.

Tuy nhiên bộ phim có sự tham gia của cặp đôi Emma Stone và Ryan Gosling này cũng đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh không hề nhỏ từ Moonlight, bộ phim kể về một người da đen ở Miami và phim Manchester by the Sea kể về một người cô đơn trầm cảm do Casey Affleck thủ vai.

Cả hai phim đối thủ của La La Land đều cũng đã giành được giải thưởng tại Quả cầu vàng, mặc dù về số lượng giải đương nhiên ít hơn nhiều so với La La Land.

Ngoài ra ở hạng mục giải thưởng phim hay nhất còn có các ứng cử viên nặng ký khác như Arrival của đạo diễn Denis Villeneuve; phim về đề tài Thế chiến thứ hai Hacksaw Ridge của Mel Gibson; phim Lion của Garth Davis và phim Hidden Figures của Theodore Melfi.

Ông Tim Gray, biên tập viên phụ trách về các giải thưởng của tạp chí Variety nhận định: "Tôi đồ rằng La La Land và Hidden Figures sẽ giành được rất nhiều đề cử, vì hai bộ phim này gây ấn tượng với mọi người ở cả phương diện quảng bá cũng như những yếu tố trang phục, thiết kế sản xuất, âm nhạc..."

Nữ diễn viên Isabelle Huppert nhận giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn của bà trong phim Elle tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 74 ngày 8-1-2017 - Ảnh: AP

Ở hạng mục nam diễn viên chính, nhóm dẫn đầu cho những đề cử sẽ là Affleck, Gosling và Denzel Washington - người vào vai một người cha người Mỹ gốc Phi nỗ lực chèo chống cho cả gia đình trong phim Fences.

Ngoài ra còn có các ứng cử viên khác là Andrew Garfield trong phim Hacksaw Ridge và Viggo Mortensen, người thủ vai ông bố của 6 đứa con trong phim Captain Fantastic.

Ở đường đua hướng tới đề cử giành cho ngôi vị nữ diễn viên xuất sắc nhất, các gương mặt ứng viên cũng rất đông đảo. Tại đó nữ diễn viên Stone của La La Land dự kiến sẽ so kè cùng Natalie Portman và vai diễn của cô trong phim Jackie.

Ngoài ra còn có Isabelle Huppert và vai diễn trong phim Elle; Amy Adams trong Arrival và Meryl Streep cùng phần thể hiện trong phim Florence Foster Jenkins.

Tất nhiên không thể không kể tới nữ diễn viên Huppert, người đã đoạt giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Quả cầu vàng vừa qua với vai diễn trong phim Elle, bộ phim cũng đã đoạt giải phim nước ngoài hay nhất của Quả cầu vàng.

Giới chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh nói rằng, nữ diễn viên 63 tuổi này có thể dễ dàng đoạt tượng vàng Oscar tháng tới, trở thành một trong số ít những nữ diễn viên giành được giải thưởng này cho một vai diễn trong phim nói tiếng nước ngoài.

Ông Tom O'Neil, biên tập viên của trang web dự đoán giải thưởng Gold Derby cho rằng, hơn 6000 người có quyền được bỏ phiếu bình chọn của Viện Hàn lâm Khoa học và nghệ thuật điện ảnh chắc chắn sẽ phải giải quyết những bức xúc năm ngoái liên quan tới việc số nghệ sĩ được đề cử là người da trắng quá áp đảo.

Ông nhắc tới những bộ phim có sự tham gia của các diễn viên người Mỹ gốc Phi như Moonlight, Hidden Figures và Fences đồng thời bày tỏ hy vọng những vị này sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để tiến tới sự đa dạng trong các đề cử giải thưởng Oscar.

Ông Tom O'Neil dự đoán hai diễn viên người da đen là Mahershala Ali (trong phim Moonlight) và Viola Davis (trong phim Fences) có cơ hội thực sự để giành giải thưởng nam/nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, và Moonlight có thể giành giải thưởng phim hay nhất của Oscar năm nay.

