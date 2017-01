Giao thừa gửi hi vọng trên VTV hoà sóng quốc gia

Trẻ trung và đượm màu truyền thống Gala Chào xuân Đinh Dậu 2017 của ANTV - Ảnh: ANTV Gala Chào xuân Đinh Dậu 2017 - ANTV New Year Concert Khát vọng Việt Nam quy tụ hơn 100 nghệ sĩ được phát sóng trên kênh ANTV lúc 22h ngày 27-1 (30 tết), với nhiều nội dung như âm nhạc, giao lưu các khách mời trẻ và tiểu phẩm. Không gian âm nhạc của chương trình qua phần trình diễn của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Uyên Linh, Văn Mai Hương, Hiền Thục, Dương Triệu Vũ, Trà My Idol... sẽ khắc họa dòng chảy văn hóa truyền thống của tết Việt, đồng thời tôn vinh những giá trị tốt đẹp của đời sống người Việt Nam hôm nay. Ngoài phần âm nhạc, chương trình còn giao lưu với khách mời là những bạn trẻ nỗ lực vượt lên chính mình và những người thành đạt nhưng đã dám vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân, tìm kiếm - khẳng định những giá trị mới, cùng tiểu phẩm Tốt xấu giả thật do sân khấu 5B Võ Văn Tần dàn dựng. Nếu yêu đờn ca tài tử, khán giả có thể xem chương trình Chợ nổi vào xuân lúc 8h ngày 29-1 (mùng 2 tết) trên VTV1. Qua sự dẫn chuyện của ông bà Năm - những người gắn bó cuộc đời mình với khu chợ nổi miền Tây - các tiết mục ca tài tử, hò đối đáp, ca cổ... được bắt nhịp đan xen với các hoạt động đặc trưng của vùng chợ nổi sông nước Cửu Long những ngày giáp tết. Một chương trình nghệ thuật đáng chú ý khác là Đời xẩm (10h ngày 28-1 trên HTV9) sẽ mang đến cho khán giả một bức tranh về nghệ thuật hát xẩm - một loại hình âm nhạc đường phố độc đáo, đậm bản sắc dân tộc. Đây là chương trình từng đoạt huy chương vàng Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 36.