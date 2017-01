Duy trì lễ nghi, đáp ứng giới trẻ

2 giao thừa của tôi Nguyễn Tri Phương Đông Khi cha tôi thắp nhang trên trang thờ lúc giao thừa ở lầu 3 ngôi nhà trong hẻm đường D2, Q.Bình Thạnh (TP.HCM), thì ở Houston nơi tôi đang làm việc mới 11h trưa 30 Tết của ngày mùa đông. Còn khi vợ chồng tôi cúng rước ông bà về ăn Tết chiều 30 nơi đây, thì Sài Gòn đang thiêm thiếp sớm mùng 1. Nghĩa là khi một chuyện ở quê nhà đã vào quá khứ 13 tiếng, nơi tôi ở mới bắt đầu thì hiện tại. Cho dù chỉ cần vài phím bấm, âm thanh và hình ảnh của quê, của nhà, của ba má, của anh em bè bạn, là đồng thời, đồng hiện - hớn hở, tủi mừng, rõ mồn một. Vì tiện ích cho công việc và học hành, người mình chọn ăn Tết vào cuối tuần nếu không tiện nghỉ làm. Và thường, Tết chỉ là một dịp vui cuối tuần. Năm nay, ngày Tết may mắn trùng dịp cuối tuần nên có thêm cơ hội gặp gỡ, chia sẻ, nhất là lúc đi chợ, đi lễ chùa, nhà thờ và dự hội Tết cộng đồng. Năm ngoái, cúng giao thừa xong, chúng tôi lặng lẽ xuất hành hướng đông, để rồi tự xông nhà cho chính mình sau đó. Ở quê nhà, sau giao thừa, kẻ đi lễ, người về với cha mẹ, đông đúc trên phố đến rạng sáng thì dễ hiểu. Còn ở đây, vào 1h sáng không một bóng người, heo hút đêm lạnh gió buốt, lại thấy một cặp trung niên bận đồ comple - cà vạt đen, áo dài đỏ, vẻ “nghiêm trọng”, tay trong tay, lại cầm cành lá là lộc ve vẩy, gõ gót giày vang đêm vắng đèn. Chắc quái lạ. Nhưng là cảnh sát thì họ hiểu được. Sau khi dừng xe, pha đèn, gọi hỏi và được cắt nghĩa, vị này bèn hô “Happy new year” trước lúc biến đi như gió. Mỗi năm, tôi luôn có được hai giao thừa - buổi trưa, giao thừa Việt Nam, và buổi đêm, giao thừa Houston. Một cái, ngắn gọn, để bồi hồi. Cái còn lại, lâu hơn - bùi ngùi. Nguyễn Tri Phương Đông (họa sĩ thiết kế, Houston, Mỹ) Nhớ căn nhà quê Nguyễn Quốc Vương Người Nhật đón Tết dương lịch, vì thế khi ở Việt Nam mọi người hối hả chuẩn bị việc đón Tết và gia đình sum họp thì ở Nhật Tết đã qua, nhịp sống đã trở lại bình thường. Sự chênh lệch về thời gian ấy càng làm người Việt xa quê thêm nhớ Tết, nhớ nhà, nhớ những phút giây được sum họp bên gia đình vào thời khắc giao thừa. Với tôi, càng những ngày cận Tết, nhất là vào buổi tối cuối cùng của năm cũ, những kỷ niệm về cố hương, về ngày Tết ở gia đình càng trở nên rõ ràng trong ký ức. Công việc học hành thường kết thúc trước 6h tối, vì thế từ đó trở đi cho tới 2h sáng (0h ở Việt Nam) tôi thường không ra khỏi nhà, mà lên mạng ngóng Tết, đón giao thừa và nói chuyện với gia đình xem gia đình đón Tết ra sao. Khi đã lập gia đình, vợ con thức cùng tôi trong khoảng thời gian ấy. Nói chuyện với người nhà và nhìn những hình ảnh bày biện đón Tết ở gia đình, ký ức tôi lần giở lại những tháng ngày thơ ấu. Không hiểu sao kể từ khi sống ở nước ngoài, mỗi khi nhớ đến quê hương, nhớ đến ngôi làng nhỏ nằm bên bờ sông Thương hay Tết, tôi thường chỉ nhớ những kỷ niệm của thời thơ ấu, quãng thời gian từ khi biết nói đến khi hết tiểu học. Đó là những ngày cùng mẹ sang chợ Than bán bưởi và sau đó đi khắp các gian hàng mua nấm, măng, miến và mứt, món ăn tôi rất thích và chỉ có Tết mới được ăn. Nhớ những đêm trước giao thừa một, hai ngày được thức cùng mẹ canh nồi bánh chưng và giúp mẹ thay nước cho nồi bánh đang sôi. Nhớ cảnh hai anh em ngồi xem mẹ làm kẹo chè lam và thi thoảng lừa lúc mẹ không để ý lại thò tay bốc. Đã bao nhiêu năm trôi qua, sinh hoạt ngày Tết của nhà tôi vẫn theo nếp ấy. Thường thì vào đêm giao thừa ở Nhật hay có tuyết rơi. Giữa đêm khuya tuyết rơi hối hả, nặng nề gõ lụp bụp trên mái nhà. Mở cửa sổ nhìn ra dưới ánh đèn đường chỉ thấy một màu trắng xóa. Những lúc ấy chỉ mong có một phép thần diệu nào đó để giúp mình trở lại đón giao thừa trong chính căn nhà của cha mẹ cùng gia đình. Căn nhà, nơi có đầy không khí Tết và những kỷ niệm theo suốt một đời. Nguyễn Quốc Vương (nghiên cứu sinh, Nhật)