Stylist trẻ Tô Quốc Sơn là uán quân Nâng tầm đẳng cấp 2016

Đêm chung kết như một “bữa tiệc thời trang” đã mắt với những phần trình diễn thời trang hoành tráng. Cả ba nhóm thí sinh đã thực hiện một mini collection.

Nhóm Phước Cường - Mộng Tuyền - Thúy Quyên mở màn với bộ sưu tập lấy ý tưởng từ các cô gái đến từ tương lai của NTK Lý Giám Tiền.

Nhóm Hữu Duy - Thùy Trâm - Thu Trang tiếp nối với bộ sưu tập lấy cảm hứng Á Đông.

Và kết thúc là nhóm của Quốc Sơn - Bảo Kim - Lâm Nguyễn với bộ sưu tập lấy cảm hứng từ những cô gái sang trọng, quyền lực.

Các bước catwalk tự tin, chuyên nghiệp của ba người mẫu Mộng Tuyền, Thùy Trâm, Bảo Kim chứng tỏ họ đã thực sự có một bước tiến rất dài kể từ những ngày đầu tham gia cuộc thi cho đến tận đêm chung kết.

Stylist trẻ Tô Quốc Sơn đăng quang ngôi vị quán quân Nâng tầm đẳng cấp 2016

Tô Quốc Sơn cũng là thí sinh giành danh hiệu Best Stylist (giải nhất nhóm Định hình phong cách) với giải thưởng 30 triệu đồng. Hai danh hiệu Best Model và Best Makeup Artist lần lượt thuộc về Mộng Tuyền (nhóm Người mẫu) và Lâm Nguyễn (nhóm Trang điểm) với mỗi giải là 30 triệu đồng.

Tô Quốc Sơn, Mộng Tuyền và Lâm Nguyễn

Đêm chung kết cũng bùng nổ với sự xuất hiện của hai ca sĩ khách mời: Trang Pháp và Trà Mi. Điều đặc biệt là cả hai ca sĩ đều mang phong cách quyến rũ với những vũ điệu “rực lửa” lên sân khấu.

Hai ca khúc Chỉ là (sáng tác Trang Pháp) và Show me you love me (sáng tác Hoàng Duy) từ hai khách mời đã “đốt cháy” khán phòng Nâng tầm đẳng cấp.

Trang Pháp với ca khúc Chỉ là

Trà Mi và ca khúc Show me you love me

HẢI TRUNG