Ngọc Sơn - Phan Mạnh Quỳnh tự dừng cuộc chơi Mash up

TTO - Ca sĩ Ngọc Sơn và Phan Mạnh Quỳnh khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi xin dừng chơi, nhường cơ hội cho đội khác tại tập 7 của The mash up - Hoán chuyển bất ngờ, phát sóng vào tối 17-1.

Ngọc Sơn - Phan Mạnh Quỳnh tự dừng cuộc chơi The mash up - Hoán chuyển bất ngờ trước thềm chung kết - Ảnh: MayQ

Sau tiết mục mash up những sáng tác của mình là Giận ai hơn và Tri kỷ, danh ca Ngọc Sơn tiếp tục gây bất ngờ khi công bố không nhận điểm từ các nghệ sĩ và dừng chơi tại tập 7: chủ đề Tan - Hợp.

Anh nói: “Ngọc Sơn đến đây để mang lại những tiết mục hay nhất cho đại gia đình (khán giả), đó mới là quan trọng nhất. Ngọc Sơn muốn dành cơ hội đi tiếp này ày cho các đội còn lại. Còn với Ngọc Sơn và Phan Mạnh Quỳnh thì như vậy là quá tuyệt vời rồi!”.

Trước quyết định bất ngờ của đàn anh, Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên Quỳnh tham gia một gameshow nên hơi bỡ ngỡ và ngại lắm. Nhưng càng về sau, thấy các anh chị ở đây ai cũng chơi hết mình và rất thoải mái. Và Quỳnh cũng không đặt nặng yếu tố thắng thua gì cả”. Tác giả ca khúc Vợ người ta cũng nói thêm: “Nếu chương trình này đi thêm 20 số nữa thì chắc Quỳnh sẽ mạnh dạn và tốt hơn rất nhiều”.

Sau những chia sẻ trên, Phan Mạnh Quỳnh nhanh chóng bỏ ra về, khiến nhiều người xem đặt nghi vấn giữa anh và Ngọc Sơn liệu có mâu thuẫn? Tuy nhiên, Phan Mạnh Quỳnh cho hay anh có show diễn ở quê nhà đã nhận lời từ trước nên gấp rút ra sân bay để không trễ giờ. Ca nhạc sĩ đến từ Nghệ An cũng khẳng định giữa mình và đàn anh không có bất cứ mâu thuẫn nào. Trước khi quyết định dừng chơi tại The mash up, anh và Ngọc Sơn cũng đã trao đổi và đi đến quyết định trên.

Siu Black hóa cô dâu trong tập 7 The mash up - Hoán chuyển bất ngờ - Ảnh: MayQ

Trong khi đó, cặp thi Siu Black và Kyo York lại khẳng định độ hợp rơ của cả hai khi kết hợp ăn ý trong tiết mục Được tin em lấy chồng (Châu Kỳ) - Chỉ còn tôi với tôi (Quang Đức) - Để em rời xa (FB Boyz).

NSƯT Quang Lý và Hoàng Yến Chibi vô cùng đáng yêu trong tập 7. Rất tiếc họ đã không có cơ hội vào chung kết - Ảnh: MayQ

Với Đôi chân trần (Y Phôn Ksor) - Ba kể con nghe (Nguyễn Hải Phong), NSƯT Quang Lý và Hoàng Yến Chibi làm cả khán phòng vỡ òa cảm xúc. Ngọc Sơn không ngừng khen ngợi sự bản lĩnh trên sân khấu và vững vàng về giọng hát của giọng ca Ngây ngô, dù tuổi đời lẫn tuổi nghề còn khá trẻ. Cặp đôi cũng được Nhật Hạ đánh giá cao khi biết cách chọn mash up hai ca khúc có cùng câu chuyện và giai điệu.

Ca sĩ Hồng Hạnh và Thanh Ngọc có phần thi đẹp mắt, giúp cả hai có cơ hội vào chung kết - Ảnh: MayQ

“Mẹ con nhà Cám” Hồng Hạnh - Thanh Ngọc lấy lại phong độ với bản mash up Ai đi ngoài sương gió (Nguyễn Hữu Thiết) - Mối tình xưa (Châu Đăng Khoa). Sự chỉn chu từ trang phục, cách trình diễn đến giọng hát đã giúp cặp đôi giành chiến thắng nhất tuần, với giải thưởng trị giá 20 triệu đồng tiền mặt.

Ca sĩ Lân Nhã và đàn chị Nhật Hạ (phải) - Ảnh: MayQ

Lân Nhã được khen ngợi khi ngày càng trưởng thành trong giọng hát và khẳng định phong cách âm nhạc rất riêng của mình khi tham gia The mash up. Anh tung hứng ăn ý và đầy cảm xúc với ca sĩ Nhật Hạ trong tiết mục Chiều một mình qua phố (Trịnh Công Sơn) và Chỉ cần em hạnh phúc (Nguyễn Đình Vũ). Tuy vậy, Xuân Phú lại tiếc rằng, nếu Lân Nhã không nhường câu đắt nhất cho đàn chị thì sẽ phô diễn hết được chất giọng đầy nội lực của mình.

Nam Cường - Xuân Phú với màn kết hợp ăn ý - Ảnh: MayQ

Chọn mash up ca khúc Tình đầu tình cuối (Trần Thiện Thanh) và Một nhà (Da LAB) với hai phong cách đối lập nhau, một lần nữa khán giả thích thú chiêm ngưỡng vũ đạo trẻ trung của Xuân Phú - Nam Cường. Bộ đôi ‘chịu chơi’ nhận được nhiều lời khen từ NSƯT Quang Lý, Nhật Hạ và Hồng Hạnh với tiết mục mang tính giải trí cao của mình.

Như vậy, sau tập 7: chủ đề Tan - Hợp, ba cặp đôi lọt vào đêm chung kết được lộ diện là Hồng Hạnh - Thanh Ngọc, Xuân Phú - Nam Cường và Nhật Hạ - Lân Nhã.

Kết quả mùa giải đầu tiên của The mash up - Hoán chuyển bất ngờ sẽ có trong Đêm chung kết, lên sóng lúc 21h thứ ba ngày 24-1 trên kênh THVL1.

Q.N..