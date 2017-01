​ Tác giả The Exorcist William Peter Blatty qua đời

Tác giả truyện Quỷ Ám William Peter Blatty - Ảnh: BBC

Tiểu thuyết The Exorcist được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1971, sau đó được chuyển thể thành phim và đạt được thành công vang dội khi ra mắt công chúng vào năm 1973.

Những kỹ xảo được sử dụng trong phim gây ấn tượng mạnh với khán giả, đẩy người xem đến nhiều giây phút hồi hộp và căng thẳng.

Phim cũng lọt vào danh sách một trong các bộ phim kinh dị kinh điển.

Cảnh trong phim The Exorcist - Ảnh: IMDb

Bà Julie Alicia Blatty - vợ nhà văn Blatty cho biết ông qua đời hôm 12-1 tại một bệnh viện tại thành phố Bethesda, bang Maryland, Mỹ sau thời gian dài mắc bệnh ung thư máu.

Trên trang Twitter cá nhân, tác giả chuyên viết truyện kinh dị Stephen King bày tỏ niềm thương tiếc khi nghe ông William qua đời: “Hãy yên nghỉ nhé, người đã viết những tiểu thuyết kinh dị xuất sắc nhất của thời đại”.

The Exorcist từng giúp Blatty đoạt giải Oscar trong hạng mục Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất. Sau thành công này, ông cũng tiếp tục viết và đạo diễn phần tiếp theo của bộ phim mang tên The Exorcist III (1990).

Một số tiểu thuyết khác của William Peter Blatty gồm Elsewhere, Dimiter, The Ninth Configuration và Demons Five, Exorcist Nothing: A Fable.

Ông từng tham gia đạo diễn các phim A Shot in the Dark, The Great Bank Robbery và Promise Her Anything.

BÌNH MINH