Đêm nhạc Phạm Tuyên: 'Hãy nghĩ những điều trắng trong'

Nghệ sĩ Trần Hiếu hát mừng nhạc sĩ Phạm Tuyên 88 tuổi Trước khi chương trình diễn ra, vào tối 12-1, NSND Trần Hiếu và ca sĩ nhí Jayden Trịnh vừa trở về từ New Zealand đã cùng có mặt trong lễ mừng sinh nhật tuổi 88 của nhạc sĩ Phạm Tuyên tại tư gia. Các thế hệ nghệ sĩ cùng nhau hòa giọng trong những ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Phạm Tuyên, trong đó NSND Trần Hiếu hát Chú voi con ở Bản Đôn, ca sĩ nhí Jayden Trịnh ôm đàn hát ca khúc còn ít người biết tới của nhạc sĩ Phạm Tuyên là Nơi ấy Trường Sa. Nhạc sĩ Phạm Tuyên bộc lộ rõ sự hân hoan, xúc động trong buổi sinh nhật. NSND Trần Hiếu bày tỏ mong đợi được đứng trên sân khấu của đêm nhạc Phạm Tuyên Nhớ và quên để hát những ca khúc từng gắn bó với ông trong suốt nhiều năm qua. Tham gia trình diễn trong chương trình còn có những giọng ca vang bóng một thời, có nhiều gắn bó với những sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên, đó là NSND Trung Kiên và NSND Thanh Hoa. Trong đêm nhạc (đạo diễn âm nhạc: Lưu Hà An, đạo diễn sân khấu: Phạm Hoàng Nam), ở mảng các ca khúc "Những nốt nhạc theo dòng lịch sử" có sự xuất hiện của ca sĩ Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn, Lan Anh. Mảng ca khúc "Những nốt nhạc từ trái tim" sẽ hé lộ những sáng tác viết về tình yêu - bí mật sâu kín trong con người nghệ sĩ của Phạm Tuyên mà phần đông khán giả chưa được biết. Đồng hành với đề tài tình yêu của nhạc sĩ Phạm Tuyên sẽ là những giọng ca hứa hẹn yếu tố bất ngờ: Thanh Lam, Tùng Dương, Thắng Lợi. Không thể thiếu những ca khúc thiếu nhi đã đi vào lòng biết bao thế hệ người yêu nhạc, qua những dàn hợp xướng thiếu nhi lên tới hàng trăm em, và đại diện là hai giọng ca Nhật Minh (quán quân The Voice Kid 2016) và Jayden Trịnh (top 4 Vietnam Idol Kid 2016). DANH ANH