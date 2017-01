Thủ tướng: "Còn tồn tại thứ văn hóa bàng quan, thờ ơ, vô cảm" 

Hội nghị Tổng kết công tác 2016 và triển khai nhiệm vụ 2017 của Bộ VHTT&DL - Ảnh: Quang Hiếu Báo cáo tổng kết công tác năm 2016, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, năm 2016, ở lĩnh vực văn hóa, hồ sơ “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Thành tựu nổi bật trong lĩnh vực du lịch, năm 2016 du lịch VN đón 10 triệu khách quốc tế, tăng 26% so với năm 2015. Phục vụ 62 triệu lượt khách nội địa, tăng 9% so với năm 2015. Tổng thu từ hoạt động du lịch là 400.000 tỉ đồng, tăng 19% so với năm 2015. Trong lĩnh vực thể thao, năm 2016 là năm đại thành công với thể thao VN khi lần đầu tiên trong lịch sử thể thao VN giành HCV Olympic và Paralympic. Tấm HCV nội dung 10m súng ngắn hơi nam của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã đưa thể thao VN đứng vị trí 48/206 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Olympic Rio 2016. Lực sĩ cử tạ Lê Văn Công cũng lần đầu tiên mang về tấm HCV cho thể thao người khuyết tật VN tại đấu trường Paralympic. Mục tiêu trong năm 2017 của Bộ VHTT&DL là phấn đấu đạt 81,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 11,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế, khách du lịch nội địa 70 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch là 460.000 tỉ đồng. Tổ chức hội nghị bàn tròn chính sách cấp cao về du lịch bền vững khuôn khổ APEC 2017. Trong lĩnh vực thể thao, tập trung nguồn lực chuẩn bị cho đoàn thể thao VN tham dự SEA Games 29 tại Malaysia với mục tiêu đứng top đầu đại hội.