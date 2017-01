Deadpool, La La Land vào đề cử của Hiệp hội nhà sản xuất Mỹ

Hai diễn viên chính trong phim La La Land tại lễ trao giải Quả cầu vàng - Ảnh: Reuters

Không có gì bất ngờ khi La La Land - phim đoạt 7 giải Quả cầu vàng trong số 7 đề cử - có mặt trong danh sách đề cử phim hay nhất năm 2016 của PGA. Bên cạnh La La Land, còn có các đối thủ quen thuộc như Moonlight, Manchester by the Sea, Hacksaw Ridge...

Tuy nhiên, việc Deadpool có tên trong danh sách đề cử là điều khá bất ngờ. Phim liên tiếp có mặt trong đề cử của các giải thưởng quan trọng tiền Oscar. Trước đó, Deadpool cũng đã lọt vào danh sách đề cử kịch bản hay nhất năm của Hiệp hội biên kịch Mỹ.

Ngoài năm phim vừa kể trên, danh sách đề cử của PGA còn có: Arrival, Fences, Hell or High Water, Hidden Figures và Lion.

Giải thưởng của PGA thường được coi là dự đoán chính xác cho giải Oscar phim hay nhất. Trong 8 năm liên tiếp từ năm 2007 đến năm 2014, phim nào thắng giải của PAG sau đó sẽ đoạt luôn tượng vàng Oscar.

Tuy nhiên gần đây nhất, PGA chọn phim xuất sắc nhất năm 2015 là The Big Short trong khi Viện hàn lâm trao tượng vàng cho phim Spotlight.

Năm đề cử phim hoạt hình hay nhất thuộc về: Finding Dory, Kubo and the Two Strings, Moana, The Secret Life of Pets và Zootopia.

Lễ trao giải phim hay nhất của PGA bình chọn sẽ được tổ chức tại khách sạn Beverly Hilton tại Beverly Hills, California vào ngày 28-1.

THẢO NGUYÊN