Xúc động với Mẹ ơi đừng khóc của ba mẹ con NSND Hồng Vân

NSND Hồng Vân và con trai Khôi Nguyên, con gái Bí Ngô trên sân khấu - Ảnh: KV

Qua diễn xuất điêu luyện của NSND Hồng Vân, hình ảnh người mẹ tảo tần, giấu con trai đang đi du học về đôi mắt chẳng còn thấy gì của mình hiện lên đầy sinh động. Vì không muốn con lo nghĩ, bà ôm nỗi đau vào lòng để con yên tâm học hành. Ngày về nước, phát hiện ra sự thật, cậu con trai mới vỡ òa vì sự hy sinh to lớn mẹ dành cho mình.

Con trai và con gái của NSND Hồng Vân là Khôi Nguyên và Bí Ngô mang đến những cảm xúc lắng đọng cho khán giả bằng diễn xuất chân thật và tiếng hát có lúc run run vì xúc động.

Nếu trong tập trước, Khôi Nguyên dành tặng mẹ ca khúc You raise me up như một lời cảm ơn cho sự sinh thành, nuôi nấng của mẹ thì trong tập này, anh một lần nữa rơi nước mắt vì tình cảm mẹ dành cho mình bấy lâu.

Xem tiết mục Mẹ ơi đừng khóc:

Nghệ sĩ Kim Phương và con trai Tống Hạo Nhiên mang đến một tiết mục Con vẫn chưa lớn dựa trên câu chuyện thật của hai mẹ con.

Đó là chuyện người mẹ dù có bệnh trong người vẫn ráng chịu đựng, ngày ngày đi hát kiếm tiền nuôi con, là chuyện cậu con trai biết mẹ cực khổ nên cứ lén đi làm thêm để đủ tiền đóng học phí, gánh bớt nhọc nhằn cho mẹ.

Nghệ sĩ Kim Phương và con trai Tống Hạo Nhiên - Ảnh: KV

Xem tiết mục Con vẫn chưa lớn:

Vượt qua những áp lực của tuần thi đầu tiên, hai mẹ con Hồng Ngọc - Tuấn Dũng có một đêm thi khá trọn vẹn với hai ca khúc Tình mẹ và Mẹ yêu con.

Tuấn Dũng và mẹ Hồng Ngọc - Ảnh: KV

Các giám khảo dành nhiều lời khen ngợi cho cả hai mẹ con và không quên nhắc thêm rằng "khi cảm xúc mình dù có dâng trào bao nhiêu thì phải kiểm soát, những gì hay và tốt nhất thì đến cuối cùng hãy bung ra".

Xem tiết mục của mẹ con Hồng Ngọc - Tuấn Dũng

