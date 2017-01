Dịch vụ âm nhạc trực tuyến Spotify mời ông Obama về làm việc

TTO - Gần đây Tổng thống Barack Obama từng nói đùa là ông hi vọng có được một công việc ở Spotity sau khi kết thúc nhiệm kỳ, nếu nhận lời ông Obama sẽ giữ vị trí President of playlists - tổng thống của các danh sách nhạc.

Tổng thống Obama (và con gái ông Malia) đã chào đón nhiều ca sĩ tới Nhà Trắng, trong đó có các ca sĩ Janelle Monae (phải) và Kendrick Lamar (trái) - Ảnh: Aude Guerrucci-Pool/Getty Images

Theo Đài BBC, dường như Spotify (một trong những dịch vụ âm nhạc trực tuyến hàng đầu thế giới) cũng rất mong muốn Tổng thống Obama về làm việc cùng họ sau khi mãn nhiệm nên đã công bố trên trang đăng tuyển của họ một vị trí còn khuyết là "President of playlists" (tổng thống của các danh sách nhạc).

Đoạn đăng tuyển nêu rõ ứng viên cần phải có "ít nhất tám năm kinh nghiệm điều hành một đất nước rất được nể trọng". Cùng với đó ứng viên cũng phải có "một quan điểm thân thiện, ấm áp và sở hữu một giải thưởng Nobel hòa bình".

Giám đốc điều hành Spotify, ông Daniel Ek, gửi thông báo về việc này tới Tổng thống Barack Obama trên Twitter: "Tôi nghe nói ngài có quan tâm tới một công việc ở Spotify. Ngài đã đọc thông tin này chưa?" Sau đó dẫn lại đường link đăng tuyển vị trí "President of playlists".

Danh sách nhạc đầu tiên trên Spotify của Tổng thống Barack Obama dành cho những ngày hè - Ảnh: BBC

Mặc dù nội dung thông tin không nêu tên ông Obama nhưng nhắc tới những lời quen thuộc của ông khi nói về Spotify, cho rằng đó là một trang nhạc "đầy hi vọng và luôn cởi mở trước thay đổi".

Phần mô tả công việc của vị trí "President of playlists" cho biết ứng viên được chọn sẽ có nhiệm vụ tìm kiếm các ý tưởng tạo danh sách nhạc (playlist) mới.

Tổng thống Obama đã chia sẻ các danh sách nhạc yêu thích của ông trên Spotify từ năm 2015, trong đó có các ca khúc của Nina Simone và Bob Marley, cũng có cả bản hit All I want for Christmas is you của nữ ca sĩ Mariah Carey trong mùa Giáng sinh năm 2015.

Spotify là một công ty của Thụy Điển. Và theo bà Natalia Brzezinski, vợ của cựu đại sứ Mỹ tại Thụy Điển, tuần trước Tổng thống Obama đã nói với chồng bà là "Tôi vẫn đang chờ công việc của tôi tại Spotify… Vì tôi hiểu là các bạn đều yêu danh sách nhạc của tôi!".

Bà Natalia Brzezinski đưa thông tin về cuộc gặp giữa tổng thống và chồng bà trên Instagram, trong đó nói thêm là ông Obama yêu mến đất nước Thụy Điển và có kế hoạch trở lại thăm trong một thời gian rất sớm tới đây.

Hiện chưa rõ tổng thống thứ 44 của nước Mỹ sẽ làm gì sau khi ông rời Nhà Trắng. Người ta đã bàn về các khả năng ông sẽ tham gia các hoạt động vì cộng đồng hoặc làm giáo viên, còn ông thì đã bác bỏ việc trở thành một thẩm phán của Tòa án tối cao.

Trong các cuộc phỏng vấn, ông Obama nói ông muốn hỗ trợ việc gây dựng một thế hệ các nhà lãnh đạo tiếp theo của Đảng Dân chủ, và lý tưởng là được điều hành một đội bóng rổ chơi trong giải nhà nghề NBA của Mỹ.

D. KIM THOA