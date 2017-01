Liên hoan phim Quốc tế Berlin 67 công bố phim tranh giải Gấu Vàng

Return to Montauk Danh sách 20 phim tranh giải Gấu Vàng: Ana, mon amour, Romania/ Đức Beuys (Phim tài liệu), Đức On the Beach at Night Alone, Hàn Quốc The Bar, Tây Ban Nha Bright Nights, Đức/ Na Uy Colo, Bồ Đào Nha Django, Pháp The Dinner, Mỹ A Fantastic Woman, Chile/ Đức Félicité, Pháp Joaquim, Brazil/ Bồ Đào Nha Logan, Mỹ Mr. Long, Nhật/ Đức/ Hong Kong/ Đài Loan The Party, Anh Spoor, Ba Lan On Body and Soul, Hungary The Other Side of Hope, Phần Lan Return to Montauk, Đức Viceroy’s House, India/ Anh Wild Mouse, Áo