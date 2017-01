Meryl Streep "đá xoáy" Trump khi nhận giải Quả Cầu Vàng

Một số điều thú vị về lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2017 Khi vào khán phòng, tất cả khách mời đều phải bị kiểm tra an ninh chặt chẽ với việc phải đi qua một chú chó đánh hơi kiểm tra bom nhằm đảm bảo an toàn. Màn mở đầu hài hước của MC Jimmy Fallon và các nghệ sỹ được biên đạo bởi biên đạo của phim La La Land. La La Land lập kỷ lục với 7 giải thưởng. Trước đó chỉ có hai phim đoạt được nhiều nhất 6 giải là One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) và Midnight Express (1978).Kỷ lục này của La La Land là duy nhất trong lịch sử 74 năm Quả Cầu Vàng Diễn viên Isabelle Huppert không để ý ban nhạc dạo lên (và camera tự động quay đi chỗ khác sau vài giây) nên cô vẫn tiếp tục bài phát biểu của mình. Xem màn trình diễn hài hước được biên đạo bởi biên đạo La La Land: