Grammy 2017: Nghe lại 7 ca khúc đề cử hay nhất năm

Hello (Adele)

Không cần bàn về ca từ sướt mướt của bản hit nổi lên từ cuối năm 2015 sang đến tận 2016. Sau gần hai năm ra mắt, Hello đã có 1.8 tỷ lượt xem trên Youtube và trở thành ca khúc được chia sẻ nhiều nhất của Adele - họa mi nước Anh.

Hello tạo được hiệu ứng mạng xã hội không chỉ nhờ tựa đề kinh điển gợi nhớ đến ca khúc vang bóng một thời của Lionel Richie, mà đây còn là lần đầu tiên Adele mời đạo diễn điện ảnh trẻ tài danh Xaiver Dolan chỉ đạo thực hiện MV khiến Hello không chỉ hay ở giai điệu, đẹp ở ca từ mà còn lôi cuốn nhờ hình ảnh đậm tính kể chuyện.

Hello giúp Adele nhận được ba đề cử Grammy lần thứ 59 gồm có Ghi âm hay nhất, Bài hát hay nhất và Phần trình diễn nhạc Pop hay nhất. Dường như thể loại Power Pop (kiểu nhạc Pop được đẩy kịch tính lên cao trào) luôn là “đất dụng võ” của Adele.

Nghe Adele với Hello:

Đang là người sở hữu nhiều đề cử nhất năm nay, Beyonce có khả năng thắng lớn với bản RnB gây tranh cãi vì phần hình ảnh mang tính chính trị rõ rệt. Bỏ qua điều đó, phần âm nhạc của Formation tiếp tục là minh chứng cho tính concept (ý tưởng) đầy sáng tạo, tách biệt hẳn với các sản phẩm cùng năm.

Nằm trong album thứ sáu Lemonade được báo chí gọi là sản phẩm tốt nhất, Formation kể câu chuyện riêng tư của Beyonce khi là một người phụ nữ da màu, sống trong xã hội văn minh bậc nhất trên thế giới nhưng đâu đó người phụ nữ ấy vẫn phải hứng chịu những tàn dư nạn phân biệt chủng tộc, định kiến cổ hủ…

Có thể Formation và tổng thể Lemonade rất khó nghe với đại bộ phận khán giả nhưng chính các chương trong đĩa hát được trau chuốt và chắt lọc này sẽ đưa Beyonce đến một tầm cao hơn của nhạc RnB và chính tên tuổi cô trong cộng đồng nghệ sỹ da màu tại Mỹ.

Nghe Beyonce với Formation:

Love Yourself (Justin Bieber)

Có thể khẳng định Justin chính là ca sĩ sở hữu nhiều hits nhất năm qua, đặc biệt là hầu hết đều có mặt trong album Purpose - sản phẩm được đánh giá cao nhất của chàng ca sĩ 9x này. Không chỉ là sự kết hợp với chất nhạc điện tử, cùng lời lẽ gần gũi, thực tế mà Love Yourself còn là tuyên ngôn “tự bảo vệ bản thân” trước khi để mình bị tổn thưởng bởi tình ái.

Love Yourself có lượt truy cập vượt 1 tỷ views trên Youtube cũng không là điều khó hiểu, nhất là khi Justin Bieber đang ở thời điểm sáng nhất sự nghiệp dù giọng hát thì vẫn còn một quãng xa để trưởng thành hơn.

Ở Mỹ, Love Yourself là single bán chạy thứ sáu năm 2016 và đứng đầu tốp 15 quốc gia. Điều thú vị là bản này được viết bởi Justin và Ed Sheeran - một ca nhạc sĩ từng nhận giải Grammy Bài hát của năm 2016.

Nghe Justin Bieber với Love Yourself:

7 Years (Lukas Graham)

Một trong những trường hợp thú vị vì Grammy thì khen còn giới phê bình lại xếp 7 Years vào hạng mục bài hát dở nhất (TIME, Esquire) khiến cho cuộc tranh giải năm nay hấp dẫn hơn. Có giai điệu Soul pha Pop êm tai, 7 Years là câu chuyện về tình cảm gia đình nhưng ca từ bị chê hơi… giáo điều.

Ngược lại khán giả cực kỳ yêu thích 7 Years với phần hòa âm ngọt ngào và giọng hát kịch tính của thành viên chính Lukas. Đây lần đầu tiên ban nhạc đến từ Đan Mạch có bốn thành viên chính nhận tới ba đề cử Grammy cho sản phẩm của mình.

Nghe Lukas Graham với 7 Years:

I Took a Pill in Ibiza (Mike Posner)

Có số phận kỳ cục như 7 Years, I Took a Pill in Ibiza nhận cả khen lẫn chê từ công chúng nhưng vẫn có bản remix độc lập theo phong cách tropical house (loại nhạc điện tử âm hưởng miền nhiệt đới) chứng tỏ hiệu ứng lan rộng của ca khúc.

Trong khi đó, Mike từng đối mặt với cáo buộc của du khách tại một hòn đảo du lịch khi người này nghe bài hát phát ra và bị ảnh hưởng tâm lý do sở hữu ca từ “đụng chạm” hàm ý… rủ rê sử dụng chất kích thích, chất cấm.

Mike Posner là ca sĩ người Mỹ, đã đi hát 6 năm nhưng mãi tới album At Night, Alone. mới thật sự tạo được chú ý. Nhìn chung những ai ưa thích tự sự và tính riêng tư thì chắc chắn sẽ thích nhạc của Mike bởi nó hiện đại, u buồn nhưng không quá bi kịch.

Nghe Mike Posner với I took a pill in ibiza:

Work (Rihanna và Drake)

Đây là một trong những bản hit thật sự của 2016 vì chỉ sau nửa năm, lượt xem MV đã là hơn 800 triệu. Có lẽ vì thân hình nóng bỏng của Rihanna, cũng có lẽ vì điệu nhảy lắc hông mời gọi, hoặc có lẽ đơn giản hơn là ở chất nhạc kích động pha trộn giữa reggae-pop với RnB - những thanh âm của dân da màu.

Work nằm trong vol 8 của Rihanna - cũng là album mà Rihanna chiếm cảm tình của báo chí nhiều nhất sau một số điều tiếng không đáng có. Bài hát cũng giúp cô ca sĩ người Barbadian lập kỷ lục là nghệ sỹ thứ tư có nhiều hits nhất Billboard.

Vẫn giữ đúng tính chất nổi loạn vốn có, Rihanna lôi kéo người nghe vào chuyện tình bạo liệt, không hề lãng mạn, cũng chẳng tô hồng của mình. Tuy nhiên thực tế cuộc sống là thế và Work chỉ khắc họa phần nào đó sự thật. Cộng thêm đoạn rap của Drake - kẻ thường tán tỉnh Rihanna trên sân khấu, hẳn sẽ khiến tai nghe của bạn được trẻ hóa.

Nghe Rihanna với Work:

Stressed Out (Twenty One Pilots)

Nhiều khán giả sẽ thắc mắc vì sao là Stressed Out mà không phải là Ride hay Heathens (nhạc phim Suicide Squad) tung hoành ngang dọc suốt năm vừa rồi. Nhưng Grammy có lý lẽ riêng: ca khúc có thứ hạng cao nhất từ trước đến nay của Twenty One Pilots, đĩa đơn bán được 2.4 triệu bản tại Mỹ.

Tồn tại gần 10 năm nay nhưng chính vì lựa chọn hướng đi độc lập mà Twenty One Pilots trầy trật mãi mới có cơ hội tỏa sáng. Chính năm tháng thăng trầm khiến cho họ thả hồn vào ca khúc với lời lẽ sâu cay, chỉ trích mặt trái cuộc đời nhưng theo hướng châm biếm hơn là than khóc… vì vậy Stressed Out nói riêng hay album Blurryface của họ nhận được sự ủng hộ.

Nghe Twenty One Pilots với Stressed Out:

ĐỨC TRẦN