Chọn cách 'chơi tết' giữa bao thay đổi mạnh hiện nay

May cái áo làm quà tết cho người nghèo Ngày 8-1, chương trình “Lắng nghe và trao đổi” số đầu tiên năm 2017 đã diễn ra với chủ đề “Tết Đinh Dậu 2017: an toàn - tiết kiệm - hạnh phúc”. Chương trình do HĐND TP.HCM phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM tổ chức. Tham gia chương trình, Phó chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến cho biết mong muốn của lãnh đạo TP là tất cả người nghèo đều có tết. Bên cạnh những chế độ, chính sách và phần chăm lo của TP, ông Tuyến đề nghị các địa phương, đoàn thể, ban ngành thay vì chỉ chăm lo bằng tiền thì hãy quan tâm để có những việc làm tình nghĩa mang ý nghĩa nhân văn. “Chẳng hạn chúng ta có thể đến thăm, đóng cho người nghèo bàn thờ để cúng gia tiên. Chị em hội phụ nữ kho giúp nồi thịt, hầm nồi khổ qua để tặng cho hộ nghèo phải vất vả mưu sinh không kịp lo tết. Thay vì đem cho mấy trăm ngàn đồng, các bạn đoàn viên thanh niên có thể đến tận nhà lấy số đo để may cái áo mới, mua đôi giày mới cho trẻ em nghèo. Như vậy cái tết của người nghèo sẽ ấm áp, thấm đượm nghĩa tình hơn” - ông Tuyến gợi mở. MAI HƯƠNG