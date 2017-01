Grammy 2017: Chờ đợi gì sau Adele, Alicia Keys, Norah Jones…?

Best New Artist luôn mang đến cho công chúng yêu nhạc những cái tên nổi danh nhất như Mariah Carey, Toni Braxton, LeAnn Rimes, Lauryn Hill… Trước đó, nhóm nhạc huyền thoại The Beatles cũng đoạt được giải này năm 1965 hay anh em nhà The Carpenters cũng ghi tên mình năm 1971.