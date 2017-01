S.T mang liên hoan phim lên sân khấu The Remix 2017

TTO - Tối 6-1, tập đầu tiên của chương trình Hòa âm ánh sáng 2017 - Remix New Generation đã lên sóng truyền hình VTV3 với chủ đề Điện ảnh cùng phần tranh đấu đầu tiên của S.T. và Mai Tiến Dũng.

Mai Tiến Dũng hóa sát thủ áo đen - Ảnh: CATS

Bám sát chủ đề, hai đội thi của S.T và Mai Tiến Dũng đã mang những màn trình diễn rất đầu tư từ hình ảnh cho đến âm nhạc. Sân khấu được dàn dựng như những bộ phim “bom tấn” tạo ấn tượng thị giác khá mạnh trong đêm thi mở màn.

S.T. thể hiện ca khúc Chờ người nơi ấy

S.T và Mai Tiến Dũng với Em là bà nội của anh

Mở màn chương trình là phần kết hợp của hai đội S.T và Mai Tiến Dũng với liên khúc Chờ người nơi ấy - Em là bà nội của anh. S.T hóa thân thành “sát thủ áo đen” thể hiện ca khúc Chờ người nơi ấy, trong khi Tiến Dũng trong khá xì tin cùng giai điệu Em là bà nội của anh. Cả hai đã có một màn song ca “đốt nóng” sân khấu với hai bộ phim Việt Nam được khán giả yêu thích.

Mai Tiến Dũng và khách mời Trà My Idol - Ảnh: CATS

Bước vào phần thi solo đầu tiên là Mai Tiến Dũng. Anh đã kết hợp bốn ca khúc "hot" của thị trường vào tiết mục của mình: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - Cơn mưa tình yêu - What is love? - Xin hãy thứ tha và dàn dựng thành một "bộ phim" ca nhạc ngay trên sân khấu của The Remix.

Mai Tiến Dũng mang đến 4 ca khúc: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - Cơn mưa tình yêu - What is love? - Xin hãy thứ tha

Kết thúc phần trình diễn của Mai Tiến Dũng, giám khảo Hồ Hoài Anh cho rằng, năm nay đội Mai Tiến Dũng đã có một đội hình khá ổn. Anh cũng dành lời khen cho producer Gin vì cách làm nhạc ngày càng tiến bộ.

Riêng giám khảo Lưu Thiên Hương khá bất ngờ vì Mai Tiến Dũng: “Xuyên suốt bốn bài hát, bạn hát không phô một nốt nào”. Cô cũng dành lời khen cho Lâm Vinh Hải vì cách dẫn dắt tạo cho người xem tưởng tượng ra câu chuyện.

Kết quả, team Mai Tiến Dũng nhận được 27/31 điểm từ hội đồng chuyên môn. Với số điểm rất cao, Mai Tiến Dũng đã bật khóc nức nở trước tình cảm của mọi người dành cho mình.

S.T với phần vũ đạo khá đẹp mắt - Ảnh: CATS

Đến phần trình diễn của đội S.T. Anh hóa thân thành một “chàng hề” giới thiệu Liên hoan phim gồm bốn ca khúc: Bống bống bang bang - Day dream - I'm alright without you - My everything. Với màn trình diễn này, S.T biến hóa từ một hoàng tử dễ thương đầy màu sắc của Bống bống bang bang sang một ông hoàng băng giá của Day dream, khá đặc sắc.

S.T. hóa thân thành một chàng hề giới thiệu Liên hoan phim gồm 4 ca khúc: Bống bống bang bang - Day dream - Im Alright Without You - My Everything”

Giám khảo Lưu Thiên Hương hào hứng nhận xét: “Tôi rất xúc động vì sự cống hiến cộng với sự dàn dựng của bạn. Team S.T đã cho tôi thấy sự chuyên nghiệp trong suốt thời gian qua, cám ơn bạn đã đến với Remix năm nay”.

S.T trên bước đường solo, hậu 365 - Ảnh: cATS

Dương Khắc Linh cho rằng: “Trước đây ai cũng biết em trong nhóm 365 và Isaac là người hát chính, nhưng hôm nay S.T đã cho mọi người thấy em đã trưởng thành và trở thành một nghệ sĩ hát solo cực kỳ chuyên nghiệp.

Em giữ được đề tài điện ảnh xuyên suốt và chuyển bài cũng rất ngọt ngào”. Hồ Hoài Anh khen ngợi team S.T đã làm rất tốt, đặc biệt là phần kết, khiến anh còn “thèm” hơn nữa. Kết quả, team S.T nhận được 24/31 điểm từ hội đồng chuyên môn.

Mai Tiến Dũng lội ngược dòng ngay phút cuối, vượt lên S.T bước vào liveshow Remix

Sau hai phần thi của Mai Tiến Dũng và S.T, đến lượt ba giám khảo sẽ dành hai điểm cho thí sinh mà mình yêu thích nhất. Lưu Thiên Hương và Dương Khắc Linh dành trọn 2 điểm cho S.T, Hồ Hoài Anh dành 2 điểm cho Mai Tiến Dũng. Kết quả, đội Mai Tiến Dũng có 29 điểm và là đội chiến thắng bước vào vòng liveshow.

Tập 2 Remix New Generation với màn đối đầu của đội Yến Trang và đội S-Girls sẽ lên sóng lúc 21g ngày 13-1 trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam.

Q.N.