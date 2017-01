Quả cầu vàng 2017: cuộc đua của hai mỹ nam Hollywood trùng tên

Ryan - Ryan

Giới chuyên môn nghĩ gì?

Ryan Gosling và Ryan Reynolds sẽ cùng tranh giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục Phim hài/ nhạc kịch của Quả Cầu Vàng lần thứ 74. Theo dự đoán của giới chuyên môn, khả năng chiến thắng của Reynolds nhiều khả năng xảy ra sau khi anh chàng này bất ngờ ẵm giải tại Critic’s Choice, trong khi Gosling lại trắng tay.

Ryan Reynolds

Reynolds ẵm luôn giải MTV Movie Awards, Teen Choice Awards… và được Rolling Stone khẳng định: “đã tìm ra được vai tỏa sáng nhất sự nghiệp”. Còn tờ Los Angeles Times tuy chê phim Deadpool của Reynolds hơi lố nhưng không hề phủ nhận diễn xuất xuất sắc của Reynolds khi đã tạo ra được hình tượng siêu anh hùng độc nhất vô nhị.

Ryan Gosling

Không may cho Gosling, dù đóng vai chính bên cạnh Emma Stone nhưng anh hoàn toàn bị mỹ nữ 8x này chiếm sóng bởi màu sắc của nhân vật do Stone đảm nhận đa dạng hơn. Báo chí ở Mỹ khi bình luận về diễn xuất trong La La Land, cũng chỉ tập trung vào Stone và dùng cụm “họ đã hoàn thành xuất sắc” để khen ngợi.

Soi doanh thu

Một điểm sáng giúp Reynolds giành thêm phiếu bầu là Deadpool thu bộn tiền (780 triệu USD) hồi năm ngoái và dự tính sẽ ra mắt phần hai vào năm tới. Riêng La La Land tuy có thể thắng giải Phim hay nhất Quả Cầu Vàng năm nay, nhưng xét về doanh thu nó mới chỉ có 70 triệu USD.

Truyền thống của Quả Cầu Vàng hoặc hầu hết các giải truyền hình như Oscar phần lớn đều vinh danh những phim hoặc cá nhân đang là ông hoàng/ bà chúa phòng vé. Có thể nhìn lại trường hợp Matt Damon năm ngoái hay Michael Keaton, Leonardo DiCaprio, Jean Dujardin… các năm trước. Họ đều chiến thắng với phim vượt 100 triệu USD!

Ryan Reynolds

Tuổi 40 - Đỉnh cao tại Hollywood

Ryan Reynolds sinh năm 1976 và có sự nghiệp thất thường. Tuy khá điển trai nhưng anh lại không theo hình tượng diễn viên tuổi teen mà tập trung vào các vai gai góc như kẻ thủ ác Hannibal King trong Blade: Trinity, tay súng trong Smokin' Aces…

Năm 2009, Reynolds bắt đầu nổi lên với phim hài lãng mạn The Proposal cạnh đàn chị Sandra Bullock (phim thu về 317 triệu USD) và một vai nhỏ trong X-Men Origins: Wolverine. Nhưng không may là ngay sau đó, cái tên của anh lại… chìm xuồng vì loạt phim dở.

Ryan Reynolds

Có thể nói Deadpool là “dự án để đời” bởi từ 2004, Reynolds đã được nhà sản xuất mời tham gia và anh cũng thấy thích thú với vai diễn dị nhân quái chiêu. 10 năm sau, phim được đưa vào sản xuất và với tên tuổi đã có chút giá trị tại Hollywood, hãng Fox quyết tâm giữ cho Reynolds vai chính.

Ngoài bộ phục trang khá khó chịu khi mặc và di chuyển, Reynolds thể hiện nhuần nhuyễn chất bi hài của Wade Wilson. Một số cảnh hành động cũng do chính anh đảm nhiệm nhằm đem lại ít nhiều hiệu quả thị giác cho người xem.

Ryan Gosling

Trẻ hơn Reynolds bốn tuổi, Gosling đi những bước chậm mà chắc khi sở hữu trong tay các nhân vật đòi hỏi kỹ năng: sát nhân tâm thần (Murder by Numbers), thầy giáo tận tụy (i), anh chàng mắc bệnh hoang tưởng (Lars and the Real Girl)… và nhận được một số khen thưởng.

Cũng như Reynolds, Gosling chỉ thật sự được nhiều hãng phim chú ý sau khi tạo hiệu ứng mạnh mẽ với phim tình cảm lãng mạn The Notebook năm 2004. Sáu năm sau, anh tiếp tục tạo dấu ấn trong Blue Valentine và Drive, Only God Forgives.

Ryan Gosling

Năm 2016, Gosling có tới ba phim là The Nice Guys (lỗ vốn) và Song to Song (chưa ra mắt), riêng La La Land tuy khá hay nhưng không “đấu” lại các bom tấn ồ ạt ra rạp tháng 12 vừa qua. Thế nhưng không phủ nhận khả năng ca hát và khiêu vũ của Gosling, anh chàng cũng có năng khiếu khi chỉ mất vài tháng học đàn đã chơi được những bản độc tấu khó nhằn trên phim.

Một bên nghiêng về thương mại với hình tượng lạ đời và một bên là vẻ đẹp duy mỹ cùng những nỗ lực đạt đến sự hoàn hảo, liệu Hiệp hội báo chí nước ngoài sẽ dành tình cảm cho ai nhiều hơn?

Dự đoán của TTO: Ryan Gosling của La La Land sẽ thắng giải Quả cầu vàng 2017.

ĐỨC TRẦN tổng hợp