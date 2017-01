Hàn Quốc, Nhật Bản, Hong Kong... ào ạt đầu tư vào truyền hình Việt

Hợp tác có chọn lọc Đại diện nhà sản xuất MCV cho hay sự khác biệt về văn hóa là một hạn chế khá lớn bên cạnh chênh lệch về trình độ sản xuất. Và đó là một trong những khó khăn khá lớn khi hợp tác. Trong khi đó, phía Điền Quân Media (hợp tác sản xuất Căn hộ trong mơ - The Apartment cùng Imagine Group - Singapore) nhận định: “Hợp tác sản xuất giúp đội ngũ Việt học được rất nhiều bên cạnh việc khẳng định được vị trí, thế mạnh của mình trong nghề. Nếu không phải là đơn vị uy tín thì không thể có được sự hợp tác từ các đơn vị lớn của nước ngoài. Đổi lại, mình phải chấp nhận tốn kém hơn gấp nhiều lần so với một chương trình do mình tự sáng tạo format hay mua bản quyền rồi tự sản xuất. Với mức đầu tư đó, dù mang đến chất lượng và nội dung khá hơn cũng khó hòa vốn”. Ông Bùi Hữu Đức (D.I.D TV) tạm kết lại cho những pha bắt tay sản xuất nội dung mới mẻ này: “Theo tôi, các đối tác nước ngoài vẫn trong giai đoạn thử nghiệm và chỉ chọn lọc phát triển một số dự án nhất định. Lý do là thị trường Việt Nam dù rất tiềm năng nhưng khả năng sinh lời còn thấp so với các thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản...”. Q.N.