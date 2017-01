Deadpool lọt vào đề cử của Hiệp hội biên kịch Mỹ

Phim Deadpool

Phim dẫn đầu đề cử Quả cầu vàng, La La Land do Damien Chazelle biên kịch lọt vào đề cử hạng mục Kịch bản gốc. Cạnh tranh với Damien Chazelle là kịch bản từ các phim Hell or High Water của Taylor Sheridan; Loving của Jeff Nichols; Manchester by the Sea của Kenneth Lonergan và Moonlight của Barry Jenkins.

Trong khi đó, kịch bản phim Deadpool do Rhett Reese và Paul Wernick viết dựa trên truyện tranh X-Men lọt vào danh sách đề cử Kịch bản chuyển thể.

Bốn kịch bản chuyển thể khác lọt vào đề cử thuộc về các phim Arrival - Eric Heissere viết dựa trên truyện Story of Your Life của Ted Chiang; Fences - do August Wilson chuyển thể từ chính vở kịch của ông; Hidden Figures - Allison Schroeder và Theodore Melfi viết dựa trên sách cùng tên của Margot Lee Shetterly và Nocturnal Animals - do Tom Ford viết dựa trên tiểu thuyết Tony and Susan của Austin Wright.

Trong các hạng mục khác, loạt phim Game of Thrones lọt vào đề cử Kịch bản phim truyền hình chính kịch còn Transparent có tên ở đề cử Kịch bản phim truyền hình hài kịch.

THẢO NGUYÊN