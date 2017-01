Điểm mặt phim “bom tấn” phải xem năm 2017

xXx: Return of Xander Cage

Tháng giêng

Trong khi Underworld: Blood Wars và Resident Evil: The Final Chapter cùng chiếu trong tháng đầu tiên của 2017 nhưng đã ra mắt tại thị trường châu Á trước đó thì xXx: Return of Xander Cage mới thật sự là “ẩn số”.

Sự trở lại đáng trông chờ của Diesel và Chân Tử Đan chắc chắn khiến fan phim hành động “đứng ngồi không yên”, ngoài ra phim còn quy tụ sao võ thuật người Thái Tony Jaa và thần tượng châu Á Kris Wu nhằm đánh vào khán giả Hoa ngữ.

Thêm một cái tên đáng tin cậy nữa là đạo diễn D. J. Caruso chuyên trị phim hành động chắc chắn không làm người hâm mộ thất vọng.

John Wick: Chapter 2

Tháng hai

John Wick: Chapter 2 chắc chắn là tâm điểm của tháng dù có thể nó sẽ phải cạnh tranh khốc liệt vì cùng ngày chiếu (10-2) với Fifty Shades Darker - phim tình cảm ướt át có yếu tố gợi dục đang được tiếp thị một cách rầm rộ.

Thế nhưng bạn sẽ bất ngờ với John Wick: Chapter 2 như đã từng với phần một ra đời năm 2014 có doanh thu rất tốt. Chẳng ai tin Keanu Reeves lấy lại phong độ sau những cú trượt dài thất bại, thế mà chính nhân vật cực ngầu John, anh khiến giới mộ điệu yên lòng và dân phê bình hài lòng.

Kong Skull Island

Tháng ba

Chưa phải tâm điểm phim hè nhưng tháng ba sẽ là cuộc đổ bộ hùng hậu của King Arthur: Legend of the Sword, Ghost in the Shell và đặc biệt là Kong: Skull Island. Bốn tác phẩm thuộc bốn thể loại khác nhau nhưng đều cùng một mục đích là… rút hầu bao khán giả.

Nếu King Arthur: Legend of the Sword là “bom tấn trai đẹp” vì quy tụ êkip bắt mắt từ đạo diễn Guy Ritchie đến dàn nam chính Charlie Hunnam, Jude Law, Eric Bana… thì Ghost in the Shell cũng có màn khoe thân hình đồng hồ cát của mỹ nữ tóc vàng Scarlett Johansson.

Ghost in the Shell

Chiến dịch quảng bá của Ghost mạnh mẽ hơn, cũng như sở hữu sẵn lượng fan từ truyện tranh Nhật Bản thì King Arthur dường như ra mắt hơi… sai thời điểm vì độ sâu sắc của nội dung và chất “hàn lâm” trong dàn dựng.

Vượt lên trên cả hai bom tấn này tất nhiên là Kong: Skull Island với hai diễn viên trường phái thực lực là Brie Larson và Tom Hiddleston. Tuy nhiên nhân vật trung tâm thu hút truyền thông nhiều nhất vẫn là chú Kong khổng lồ xuất hiện đầy uy nghi và đáng sợ trong trailer.

Với những đại cảnh hoành tráng quay tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác cùng vốn đầu tư gần 200 triệu USD, Kong sẽ là kẻ tiên đoán đầu tiên cho mùa phim hè năm nay.

The Fate of the Furious

Tháng tư

Sau Kong nổ phát pháo đầu tiên, The Fate of the Furious sẽ tiếp nối mùa phim hè bằng dàn sao khủng cùng tình cảm sâu đậm mà fan của loạt phim này ưu ái nó qua 7 tập. Đây cũng là số ít phim có hiệu ứng mạng xã hội mạnh mẽ nhờ đời sống phong phú của các sao trong phim, đặc biệt sau sự ra đi của nam chính Paul Walker, thương hiệu bộ phim lại càng mạnh hơn.

Guardians of the Galaxy Vol 2

Tháng năm

Là ngôi sao mới của gia đình Marvel, Guardians of the Galaxy Vol. 2 được trông ngóng từng ngày sau thành công bất ngờ từ phần một ba năm trước. Giữ nguyên dàn sao chính cùng đạo diễn James Gunn, Guardians tập 2 chưa chiếu mà nhà sản xuất đã lên kế hoạch cho phần ba vào năm tới.

Pirates of the Caribbean Dead Men Tell No Tales

Trong khi đó, những khán giả 7x hẳn sẽ vui mừng vì Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales sẽ viết tiếp những chuyến phiêu lưu giật gân và hài hước của chàng thuyền trưởng ngầu đời Johnny Depp và đồng bọn. Ra đời lần đầu tiên năm 2003, đến nay Cướp biển Caribê đã trở thành một nét văn hóa mà Hollywood rất thành công, thu gần 4 tỉ USD toàn cầu.

Alien Covenant

Đây cũng là thời điểm để các fan phim quái vật không gian mong chờ vì Alien: Covenant dưới bàn tay Ridley Scott sẽ tái xuất. Lấy cảm hứng từ series hút khách Alien và là phần tiếp theo Prometheus năm năm trước, David - người máy sống sót duy nhất sau cơn thịnh nộ của quái vật - sẽ tiếp tục hành trình không tưởng của mình bên ngoài vũ trụ.

Wonder Woman

Tháng sáu

Có thể nói đây là tháng phim thú vị nhất năm vì sự “ra đi” và “trở lại” của huyền thoại xác ướp The Mummy. Không nằm ngoài dòng chảy phim nhượng quyền, những ai từng yêu mến Brendan Fraser của bản năm 1999 sẽ luyến tiếc ít nhiều khi nam chính trong phiên bản 2017 lại là Tom Cruise cùng những tên tuổi khác lạ.

Trái với The Mummy, Wonder Woman lại là “nhân tố mới” của làng phim siêu anh hùng khi xây dựng hình tượng nữ cường nhân Diana Prince - một nhân vật truyện tranh DC Comics thành nhân vật chính. Được chọn mặt gửi vàng, chân dài Gal Gadot từng có quá khứ luyện tập trong quân đội được dự đoán sẽ một bước thành sao hạng A nếu Wonder Woman thắng lớn.

Hai tác phẩm phải xem trong tháng 6 còn có Transformers: The Last Knight vẫn do Mark Wahlberg đóng chính và Kingsman: The Golden Circle dành toàn bộ đất diễn cho mỹ nam mới nổi Taron Egerton sau phần một ấn tượng tuyệt đối và bất ngờ thắng đậm doanh thu.

Dunkirk

Tháng bảy

Nổi bật giữa các phim hè chắc có lẽ không gì khác ngoài Dunkirk của đạo diễn tài năng Christopher Nolan, người làm dân tình chao đảo cùng Inception và Interstellar năm nào. Chưa có bất kỳ thông tin cụ thể nào về các vai diễn trong phim nhưng nhìn chung Dunkirk sẽ không có những cái tên ăn khách như Leonardo DiCaprio hay Matt Damon…

Phim sẽ đề cao tính sử thi và kỹ xảo - vốn là những điểm cực kỳ mạnh của dòng phim bom tấn cho dịp hè. Ngoài ra phải kể đến Spider-Man: Homecoming và War for the Planet of the Apes - những phần tiếp theo đáng trông chờ.

Spider-Man Homecoming

Riêng Valerian and the City of a Thousand Planets tuy chưa ra mắt nhưng đã tạo phản ứng trái chiều với kinh phí 180 triệu USD cùng dàn sao… kỳ lạ: ngôi sao ca nhạc Rihanna cùng siêu mẫu lưỡng tính Cara Delevingne kết hợp với diễn viên trẻ măng Dane DeHaan.

Có vẻ như phần hiệu ứng sẽ chiếm phần lớn sự chú ý của khán giả hơn là tập trung… ngắm diễn viên tài năng, xinh đẹp.

The Hitman's Bodyguard

Tháng tám

Là thời điểm chuyển giao giữa phim hè và phim mùa thu hay còn gọi phim dự giải Oscar, tháng 8 không có nhiều sự lựa chọn ngoài The Hitman's Bodyguard được cho là “sự trở lại” của Ryan Reynolds sau thành công của Deadpool đầu năm ngoái. Lấy thể loại hành động hài, cộng với sự đối đầu giữa Reynolds và đàn anh Samuel L. Jackson và Gary Oldman, phim này có thể ăn khách.

American Made

Tháng chín

Tương tự như tháng 8, với danh sách phim lên lịch công chiếu thì chỉ có American Made nổi bật với Tom Cruise. Tuy nhiên dòng phim hình sự có yếu tố tội phạm thường bị hạn chế độ tuổi do bạo lực, cũng như khó hấp dẫn vì câu chuyện khá cũ kỹ.

Nếu Doug Liman - một nhà làm phim tạo ra thành công của Mr. & Mrs. Smith và Edge of Tomorrow tiếp tục phát huy tư duy nhạy bén thì American Made có thể là một bất ngờ!

Blade Runner 2049

Tháng mười

Được dự đoán là ứng cử viên sáng giá cho các giải thưởng điện ảnh, nên rất có thể Blade Runner 2049 sẽ được chọn chiếu tại một trong hai LHP quốc tế lớn nhất thế giới: Cannes và Venice, nếu kịp phần hậu kỳ.

Do đạo diễn giỏi Denis Villeneuve dàn dựng, cùng hai nam chính Ryan Gosling và Harrison Ford, Blade Runner 2049 rất đáng chờ đón.

Chưa kể với fan của bản phim năm 1982 của Ridley Scott vốn được xếp vào danh sách cult favorite (phim được yêu thích nhất) từ nhiều năm qua, dù cơ bản nó vẫn chia ra hai làn sóng khen chê khác nhau. Với Runner 2049 sẽ nối tiếp câu chuyện 30 năm sau ngày thủ lĩnh Rick Deckard mất tích…

Thor: Ragnarök

Tháng mười một

Với hai phần phim siêu anh hùng về Thần Sấm bị chê nhiều hơn khen (dù vẫn hốt bạc), lần này Thor: Ragnarök giới thiệu cái tên đạo diễn mới toanh là Taika Waititi, người chuyên trị dòng phim độc lập kinh phí thấp có góc nhìn khá thú vị và cách kể chuyện riêng tư hơn. Tuy nhiên không ít fan cho rằng quyết định của nhà sản xuất lần này khá mạo hiểm!

Tất nhiên tài tử cơ bắp Chris Hemsworth vẫn là “con át chủ bài” của Thor bởi quá hợp vai, thì tập này nhiều cái tên siêu sao sẽ khiến bạn choáng ngợp trước khả năng chiêu mô nhân tài của Hãng Marvel: Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Benedict Cumberbatch và Anthony Hopkins…

Star Wars Episode VIII

Tháng mười hai

Giữ truyền thống của kiểu phim bom tấn mùa lễ hội (và dành cho đại chúng), năm nay Star Wars: Episode VIII sẽ vẫn là cái tên hot nhất với loạt diễn viên hùng hậu từ kỳ cựu như Laura Dern, Benicio del Toro đến trẻ trung như Daisy Ridley, Lupita Nyong'o, Adam Driver…

Cần nhớ rằng Star Wars: Episode VIII không liên quan gì tới cuốn phim ngoại truyện vừa ra mắt tháng 12 vừa rồi là Rogue One, mà Star Wars: Episode VIII chính là phần tiếp theo của câu chuyện gốc về chiến tranh giữa các vì sao, với nhân vật quen thuộc là công chúa Leia do diễn viên quá cố Carrie Fisher đóng.

Tất nhiên với khán giả yêu phim khoa học viễn tưởng có kỹ xảo tối tân thì chẳng cần nhiều lý do để họ xếp Star Wars: Episode VIII vào danh sách “phải xem”!

ĐỨC TRẦN tổng hợp