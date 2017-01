Xem Dòng sông huynh đệ trên truyền hình ngày 3-1

VTV1

7g30: Phóng sự: Biển và người Cam Bình. 8g45: Khát vọng Việt Nam. 11g15: Chuyển động 24h. 13g10: Phim: Lòng tin và sự thật. 14g15: Talk Vietnam: Nhiếp ảnh gia người Mỹ am hiểu đạo mẫu. 17g45: Cuộc sống thường ngày. 20g15: Đảng trong cuộc sống hôm nay: Cam kết nêu gương. 20g45: Phim: Ngự lâm không kiếm. 22g45: Không gian văn hóa nghệ thuật.

VTV2

8g: Những mảnh ghép của cuộc sống: Con đường nhiễm độc. 9g25: Khám phá thế giới: Những bí ẩn về sao chổi. 11g45: Phim: Tình yêu định mệnh. 12g30: Sống khỏe mỗi ngày: Mất ngủ và tác hại khôn lường. 14g30: Khám phá thế giới: Những nghiên cứu về lớp vỏ sinh học của trái đất. 16g15: Sắc màu các dân tộc: Sách cổ người Dao. 19g: Phim: Anh hùng xạ điêu. 20g35: Khỏe thật đơn giản. 21g30: Nhật Bản đồng hành. 22g45: Phim: Khi bố gặp mẹ.

VTV3

7g: Cà phê sáng. 8g40: Con biết tuốt. 10g10: Chúng tôi là chiến sĩ. 11g15: Phim: Cuộc chiến gia tộc. 12g: Phim: Ngôi nhà vui vẻ. 13g: Vui sống mỗi ngày. 14g40: Giai điệu tự hào. 17g10: Phim: Các chàng trai của tôi. 20g: Phim: Gia đình vui nhộn. 20g30: Ai là triệu phú. 21g30: Phim: Ngày mai ánh sáng. 22g30: Phim: Tình hồng. 23g10: Chuyện đêm muộn.

VTV9

6g: Sáng phương nam. 8g45: Chuẩn cơm mẹ nấu. 10g15: Phim: Thư ký. 12g: Phim: Ba người cha. 14g45: Cười 10 thang thuốc bổ. 16g: Phim: Hạnh phúc trở về. 19g: Phim: Thủy Hử. 20g05: Phim: Thiên nhược hữu tình. 21g10: Bạn có bình thường. 21g55: Phim: Vòng xoáy bạc. 23g30: Tình khúc vượt thời gian: Mùa xuân cho em.

HTV2

Đón xem tập 70 phim Việt Nam đặc sắc DÒNG SÔNG HUYNH ĐỆ có sự tham gia của các diễn viên: Chi Bảo, Lương Thế Thành, Hòa Hiệp... duy nhất trên kênh HTV2 lúc 20g00 tối nay.(ảnh).

11g45 Phim HQ Điều ước cho em - T9. 17g00 Phim HQ Chỉ yêu mình em - T33,T34. 19g00 Phim Thái Lan Linh hồn báo thù - T6. 21g00 Phim HQ Chuyện tình bác sĩ - T14. 22g00 Phim TVB Nội gián ATF - T23.

HTV7

8g: Bạn muốn hẹn hò. 9g: Phim: Cưới chồng cho vợ. 11g: Phim: Tình yêu và tham vọng. 12g30: Phim: Cười lên vợ ơi. 13g: Phim: Ẩn thể giả môn. 14g: Nhìn ra thế giới. 16g: Vui ca đoán giọng. 16g45: Phim: Trái tim mỹ nhân. 19g50: Phim: Đặc vụ ở Ma Cao. 20g30: Hát cùng mẹ yêu. 21g45: Siêu bất ngờ.

HTV9

6g30: Chương trình 60 giây. 8g: Phim tài liệu: Ở đó là biên cương. 9g40: Mỗi ngày một điều hay. 12g30: Phim: Sự trả thù. 13g30: Ký sự: Ký sự biển đảo quê hương. 13g50: Sôi động sân cỏ. 17g25: Phim: Taxi. 20g45: Vì bình yên cuộc sống. 22g: Phim: Dã tâm thiên thần. 23g30: Ca nhạc: Sắc màu âm nhạc.

TODAY

11g: Phim HQ: Đoạt tình (T82). 16g00: Hi 5 - Cùng hát cùng chơi (số 67 ) LT. 16h30: Chuyện nhà mình (số 70). 17g: Phim Philippines: Ký ức tình yêu (T8). 18g: Trực tiếp xổ số Max 4D. 18g30: Tôi yêu chợ Việt (số 65). 18g55: Món ngon mỗi ngày (số 272). 19g: Phim VN: Tổ ấm gió lùa (T34). 20g: Phim Ấn Độ: Cô dâu 8 tuổi P12 (T75). 21g: Phim Ấn Độ: Định mệnh (T215). 22g: Phim Philippines: Ký ức tình yêu (T7).

BTV1

10g30: Phim: Ranh giới định mệnh. 12g: Phim: Bí mật bị thời gian vùi lấp. 13g: Phim: Tình chị duyên em. 17g30: Phim: Sức nặng tình thâm. 19g: Phim: Hai lần cưới. 20g: Phim: Tình yêu và thử thách. 21g15: Phim: Đoạt tình.

ĐN1

6g20: Phim: Tình muộn. 9g30: Chương trình: Music for teen. 10g: Phim: Tình người xứ hoa. 12g20: Phim: Hôn nhân vàng. 16g50: Phim: Lối Cầu vồng sau mưa. 19g05: Hài sitcom: Thánh phán. 19g45: Phim: Son môi hồng. 21g20: Phim: Đánh thức trái tim. 22g15: Phim: Trái tim yêu.

THVL

8g30: Ca sĩ giấu mặt. 12g: Phim: Tân mãnh long quá giang. 13g: Phim: Chuyện bên nhà mẹ. 15g: Phim: Khu vườn bí ẩn. 17g: Phim: Hoàng đế ăn mày. 19g: Phim: Tần Nương Thất.. 20g: Phim: Song sinh bí ẩn. 21g: Hoán chuyển bất ngờ. 22g20: Phim: Âm mưu và tình yêu.

HBO

8g15: Son of rambow. 9g50: The heartbreak kid. 11g40: About a boy. 13g20: American sniper. 15g30: Imagine that. 17g20: Saving MR.banks. 19g25: The ugly truth. 21g: The intern. 23g: The perfect guy.

