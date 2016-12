​Top 10 MV được xem nhiều nhất Youtube năm 2016

Cảnh trong MV Pillowtalk của Zayn - Ảnh: Youtube

MV Work from Home của Fifth Harmony gặt hái thành công ấn tượng với hơn một tỉ lượt xem, trong khi MV Work của bộ đôi Rihanna và Drake trở thành ca khúc được nghe nhiều nhất trong vòng 24 tiếng sau khi phát hành (11,9 triệu lượt).

10. Heathens của Twenty One Pilots

Nhờ sức nóng của bộ phim Biệt đội cảm tử (Suicide Squad), ca khúc Heathens" đã nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ngay sau khi ra mắt. Sau đó, bài hát này tiếp tục nhận được 3 đề cử tại giải Grammy.

9. Hymn for the Weekend của Coldplay

Hymn for the Weekend là single thứ 2 trong album thứ 7 của nhóm Coldplay mang tên A Head Full of Dream.

MV có màu sắc tươi tắn, nhịp điệu sôi động cùng giọng ca của nữ ca sĩ Beyonce đã giúp Coldplay nhanh chóng gây ấn tượng với những người yêu âm nhạc.

8. Pillowtalk của Zayn

Pillowtalk là tác phẩm âm nhạc đầu tay của Zayn với vai trò là ca sĩ solo sau khi rời nhóm One Direction.

Ca khúc có sự góp mặt của người mẫu nổi tiếng Gigi Hadid và đạt được 660 triệu lượt xem tính đến thời điểm này.

7. Cheap Thrills của Sia feat. Sean Paul

Cheap Thrills là ca khúc đầu tiên của nữ ca sĩ Sia đứng vị trí đầu bảng Billboard Hot 100, đồng thời lọt vào bảng xếp hạng Mainstream Top 40 và Radio Songs.

6. I Took a Pill in Ibiza của Mike Posner (bản phối của DJ SeeB)

I Took a Pill in Ibiza được DJ SeeB phối lại và phát hành vào tháng 7 năm 2015. Chỉ trong thời gian ngắn, ca khúc nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người yêu âm nhạc nhờ giai điệu ấn tượng hơn hẳn bản gốc.

5. Work của Rihanna feat. Drake

Work là MV đầu tiên được Rihanna và Drake phối hợp thực hiện. Sự kết hợp của hai tên tuổi lớn đã tạo nên một tác phẩm âm nhạc thành công vượt bậc với 2 đề cử Grammy và vị trí đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Ngoài ra, ca khúc này cũng giúp Rihanna trở thành một trng ba nghệ sĩ solo có nhiều ca khúc dẫn đầu bảng xếp hạng âm nhạc nhất sau Elvis Presley và Mariah Carey.

4. Closer của The Chainsmokers feat. Halsey

Sau Don’t Let Me Down, The Chainsmokers tiếp tục làm mưa làm gió các bảng xếp hạng âm nhạc với MV Closer. Chỉ sau ba tháng phát hành, MV đã đạt hơn 850 triệu lượt xem trên Youtube.

3. Hasta el Amanecer của Nicky Jam

Nicky Jam không phải là cái tên mới lạ trong làng âm nhạc thế giới, nhưng chỉ thực sự được chú ý sau tác phẩm âm nhạc mang tên Hasta el Amanecer. Ca khúc này đã đạt trên 53 triệu lượt xem trên Youtube sau ba ngày ra mắt.

Tính đến nay, Hasta el Amanecer đã đạt 914 triệu lượt xem.

2. This Is What You Came For của Calvin Harris feat. Rihanna

This Is What You Came For cũng là một trong những tác phẩm âm nhạc hiếm hoi đánh dấu sự hợp tác giữa Calvin Harris và Rihanna. Ca khúc nhanh chóng giành được 11,9 triệu lượt xem chỉ trong vòng 24 tiếng đầu tiên sau khi xuất hiện trên mạng.

1. Work from Home của Fifth Harmony feat. Ty Dolla $ign

Hiện nay, MV Work from Home đã đạt 1,2 tỉ lượt xem trên Youtube. Đây là con số vô cùng ấn tượng đối với một nhóm nhạc có tuổi nghề còn trẻ.

Fifth Harmony là nhóm nhạc nữ được thành lập trong mùa giải thứ hai (tháng 7-2012) của chương trình truyền hình The X Factor.

Nhóm bao gồm các thành viên nữ nóng bỏng gồm Lauren Jauregui, Camila Cabello, Ally Brooke Hernandez, Normani Kordei và Dinah Jane Hansen.

BÌNH MINH (tổng hợp)