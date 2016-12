Những phim nước ngoài khiến Hollywood 'choáng' năm 2016

Trang tin Hollywood Reporter vừa điểm lại các bộ phim không phải của Mỹ đã đạt doanh thu kỷ lục sau khi phát hành ngay tại thị trường trong nước.

1. Trung Quốc: Phim The Mermaid (Mỹ nhân ngư)

Bộ phim khoa học viễn tưởng của đạo diễn Stephen Chow (Châu Tinh Trì) kể về nàng tiên cá xinh đẹp (nữ diễn viên Lâm Doãn 19 tuổi thủ vai) đã trở thành một bộ phim bom tấn tại Trung Quốc năm qua. Với doanh thu 527 triệu USD tại các phòng vé trong nước, The Mermaid trở thành một trong những bộ phim lớn nhất của năm 2016 không chỉ ở Trung Quốc.

2. New Zealand: Phim Hunt for the Wilderpeople (Cuộc đi săn kỳ lạ)

Bộ phim phiêu lưu hài hước của đạo diễn Taika Waititi đã thống trị các phòng vé tại New Zealand với tổng doanh thu 8,4 triệu USD và trở thành bộ phim của New Zealand có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời.

Với sự góp mặt của diễn viên kỳ cựu Sam Neil cùng ngôi sao Julian Dennison, bộ phim Hunt for the Wilderpeople cũng trở thành bộ phim rất ăn khách tại quốc gia láng giềng Úc.

3. Đức: Phim Welcome to the Hartmanns (Chào mừng tới Hartmanns)

Cuộc khủng hoảng nhập cư ở châu Âu dường như khó có thể trở thành đề tài cho một bộ phim hài. ấy vậy mà bộ phim ấm áp này đã giải quyết thành công mọi vấn đề liên quan tới những tranh cãi xung quanh chủ đề đó mà không gây giận dữ với bất cứ ai, thậm chí còn khiến các khán giả Đức đoàn kết lại với nhau hơn. Vì lẽ đó, không ngạc nhiên khi Welcome to the Hartmanns gặt hái được tổng doanh thu 23 triệu USD.

4. Mexico: Phim Que Culpa Tiene el Nino

Cũng là một bộ phim hài với sự tham gia của nữ diễn viên Karla Souza, một cô gái trẻ dính bầu sau một cuộc tình một đêm. Bộ phim này trở thành phim nói tiếng Mexico có doanh thu cao nhất với 14,4 triệu USD, đưa Souza trở thành nữ diễn viên có mức thù lao thuộc diện đỉnh nhất tại quốc gia này.

5. Pháp: Phim Les Tuche: The American Dream

Đúng với phong cách hài hước tinh tế của người Pháp, đây là bộ phim giữ vị trí quán quân tại Pháp năm 2016 với doanh thu phòng vé trong nước 32,5 triệu USD. Với sự tham gia của cặp đôi diễn viên Jean-Paul Rouve và Isabelle Nanty trong vai bố mẹ của một đàn con ở vùng nông thôn phải vờ như là những người có học thức tại Mỹ.

6. Iceland: Phim The Oath

Các bộ phim hài có xu hướng trở thành những bộ phim có doanh thu thành công nhất tại thị trường nội địa các nước. Tuy nhiên ở Iceland, bộ phim giữ vị trí số 1 về doanh thu phòng vé lại là bộ phim tâm lý kinh dị The Oath của đạo diễn Baltasar Kormakur.

7. Ý: Phim Quo vado?

Trong nhiều năm qua, Ý không có nhiều bộ phim gây ấn tượng về mặt doanh thu phòng vé. Tuy nhiên năm nay bộ phim hài mới nhất Quo vado? của đạo diễn Gennaro Nunziante đã khiến các khán giả trong nước phải cười lăn.

Với kinh phí đầu tư 10,5 triệu USD, bộ phim đã phá vỡ mọi kỷ lục doanh thu trước đó của Ý khi gặt hái 24,3 triệu USD chỉ trong 3 ngày. Tổng doanh thu chung cuộc của bộ phim này tại Ý là 72,6 triệu USD, kết quả đã giúp Quo vado? trở thành một trong những bộ phim thành công nhất của mọi thời của ý.

8. Na Uy: Phim The King's Choice

Bộ phim của đạo diễn Erik Poppe khai thác đề tài về Thế chiến thứ hai lấy bối cảnh trong khoảng thời gian Đức xâm lược Na Uy năm 1940. Bộ phim kết thúc năm 2016 với tổng doanh thu 8,8 triệu USD. Bộ phim này cũng lọt danh sách chốt xét đề cử của hạng mục phim nước ngoài hay nhất năm 2017 của giải thưởng Oscar.

9. Hàn Quốc: Phim Train to Busan

Bộ phim của đạo diễn Yeon Sang-ho đã góp phần quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc trong những năm qua với tổng doanh thu phòng vé nội địa 80,5 triệu USD.

10. Nhật Bản: Phim Your name

Câu chuyện tình yêu trong bộ phim hoạt hình của đạo diễn Makoto Shinkai được ca ngợi như một sự trở lại thời đại vàng của phim hoạt hình Nhật Bản. Với doanh thu phòng vé 180 triệu USD, phim Your name cũng trở thành bộ phim thành công thứ hai trong mọi thời của Nhật, chỉ đứng sau phim Spirited Away của đạo diễn Miyazaki.

Hiện đạo diễn Shinkai đang trông đợi việc liệu anh có thể lăp lại kỳ tích của đạo diễn Miyazaki và giành được giải thưởng Oscar ở hạng mục phim hoạt hình hay nhất hay không.

11. Tây Ban Nha: Phim A Monster Calls (Lời thỉnh cầu quái vật)

Đạo diễn người Tây Ban Nha J. A. Bayona với câu chuyện phim cảm động về một cậu bé phải đương đầu với nhiều khó khăn từ việc mẹ bệnh nặng đến việc thường xuyên bị bắt nạt ở trường học đã gặt hái được doanh thu ấn tượng 27,5 triệu USD tại Tây Ban Nha trước khi tiếp tục có thêm những thành công khác khi phát hành phim ra thế giới.

