Địa Ngục Môn trước khi đoạt giải từng bị từ chối xuất bản

Địa Ngục Môn đoạt giải Bạc quốc tế Truyện tranh Địa Ngục Môn của Can Tiểu Hy (tên thật là Phan Cao Hà My), do NXB Mỹ Thuật ấn hành, đã vượt qua 296 tác phẩm từ 55 quốc gia và vùng lãnh thổ để đoạt giải thưởng. Đây là năm thứ hai liên tiếp truyện tranh Việt Nam đoạt giải thưởng International Manga Award. Trước đó, năm 2015, Truyền thuyết Long Thần Tướng tập một của Việt Nam được trao giải bạc cuộc thi lần thứ 9. Đây là một trong những giải thưởng truyện tranh quốc tế uy tín, ra đời từ năm 2007 và được Bộ Ngoại giao Nhật Bản trao hằng năm. Địa Ngục Môn kể về một cô gái bất ngờ bị đưa xuống địa ngục. Cảm thấy oan ức, cô tìm hiểu nguyên nhân cái chết của mình và tìm đường về dương gian. Trải qua cuộc hành trình dài dưới địa ngục, nhân vật chính dần dần hiểu thêm về giá trị của cuộc sống, cũng như thấy trân trọng những mối quan hệ, những ràng buộc gắn bó của cô khi còn ở dương thế. 3.000 cuốn Địa Ngục Môn đã ra mắt độc giả trong năm 2016. Đầu tháng 2-2017, Can Tiểu Hy sẽ sang Nhật Bản để nhận giải thưởng. V.V.TUÂN