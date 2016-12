Năm 2016, phim Hollywood bị 'hắt hủi' ở Mỹ, thắng ở nước ngoài

Phim Billy Lynn Halftime Walk - Ảnh: The Hollywood Reporter

Ở các nước, La La Land, Now You See Me 2 hay Bridget Jones's Baby đều trở thành hit bự!

Tuy 2016 khép lại với kha khá bom xịt từ ngay cả những tác phẩm dù được dự báo "rất hứa hẹn" thì nhìn chung doanh thu toàn cầu cỡ bự vẫn thuộc về phim Mỹ.

Đó là những cái tên hiển nhiên như dòng phim siêu anh hùng (Captain America: Civil War, Deadpool...), phim hoạt hình phần hai (Finding Dory...) hay khoa học viễn tưởng (Rouge One: A Star Wars Story...).

Người nước ngoài mê phim Mỹ hơn cả người Mỹ

Ở top 10 doanh thu phim Hollywood năm nay chỉ có ba phim đạt trên 1 tỷ USD, trong khi năm ngoái con số này là 4 kèm theo Star Wars: The Force Awakens mang về 2 tỷ! Tuy nhiên, riêng thị trường quốc tế đặc biệt là châu Á thì Hollywood vẫn giữ phong độ tốt.

Điển hình Bridget Jones's Baby chỉ kiếm được khoảng 24 triệu USD ở Mỹ nhưng doanh thu bên ngoài tới 188 triệu USD, trong đó thị trường châu Âu chiếm 61 triệu, Hà Lan thu được hơn 11 triệu và trở thành phim ăn khách nhất đất nước nhỏ bé này.

Giải thích cho hiện tượng trên chính là thể loại hài tình cảm có nhân vật nữ chính đóng đang được người dân nơi đây ưa chuộng (trường hợp ngôi sao nội địa Linda de Mol).

Bridget Jones’s Baby - Ảnh: The Hollywood Reporter

Một ví dụ khác của dòng phim com-rom (lãng mạn hài) được khán giả quốc tế đón nhận nồng nhiệt là Me Before You, tăng 81% doanh thu nhờ các rạp chiếu bóng bên ngoài nước Mỹ.

Thu về ở Đức 20 triệu, Brazil 17 triệu và Mexico 11,6 triệu. Ở Na-uy, Me Before You trở thành phim ăn khách nhất.

Phần lớn thành công của phim là nhờ các cảnh quay châu Âu tuyệt đẹp cùng với thời điểm series ăn khách Game of Thrones có cùng diễn viên nữ Emilia Clarke đóng chính được chiếu khắp Bắc Âu.

Me Before You - Ảnh: The Hollywood Reporter

Ứng cử viên Oscar sáng giá La La Land (đạo diễn Damien Chazelle) tuy mới ra rạp tại Mỹ đầu tháng 12 và chinh chiến thị trường quốc tế sau vài tuần nhưng đã có các con số ấn tượng: tại Hàn Quốc phim thu gần 10 triệu USD, vượt 7,2 triệu USD của chính khán giả Mỹ tạo nên!

Không khó hiểu vì tại xứ sở kim chi, bất cứ điều gì liên quan tới âm nhạc đều gây chú ý vì đơn giản người dân Hàn Quốc thích âm nhạc.

Bằng chứng là phim trước đó cũng của Damien Chazelle là Whiplash tại Hàn thu về 11,4 triệu USD so với 13 triệu tại Mỹ.

Khán giả xứ Hàn yêu phim ca nhạc Hollywood vô điều kiện: Begin Again, Sing Street… đều có con số cao hơn con số thu về tại chính nơi làm ra bộ phim.

Người châu Á mê tên tuổi Hollywood?

Giải thích cho thương hiệu và sự uy tín có thể kể đến Clint Eastwood và phim Sully. Ở Nhật năm qua phim tâm lý hồi hộp về vụ đáp máy bay giữa sông có thật này mang lợi nhuận 12 triệu USD, hãng Warner của Mỹ còn sử dụng tựa phim Hudson-kawa no Kiseki để lấy lòng khán giả xứ hoa anh đào.

Sự thành công cũng có thể vì 10 năm trước, Clint Eastwood đã từng làm Letters From Iwo ca ngợi cuộc chiến anh hùng của lính Nhật và được lòng nhiều khán giả nơi đây.

Trở lại với thị trường Hoa ngữ vốn đông dân nhất thế giới, có thể nói Hollywood đang gặp phải đối thủ cạnh tranh doanh thu khá lớn.

Tuy nhiên, 2016 vẫn có điểm sáng dễ đoán đó là tác phẩm 60 hình trên giây độc đáo của Lý An - Billy Lynn's Long Halftime Walk.

Là bom xịt của Mỹ (chỉ đạt 1,7 triệu USD) nhưng Billy Lynn's Long Halftime Walk mang về từ Trung Quốc 24 triệu USD, Đài Loan hơn 3 triệu USD.

Uy tín Lý An qua các thời kỳ làm phim trong và ngoài nước đã thật sự giúp anh vớt vát doanh thu kém cỏi của tác phẩm bị giới phê bình hất hủi này.

Now You See Me 2 - Ảnh: The Hollywood Reporter

Cũng mang dòng máu châu Á, đạo diễn Jon M. Chu và ca nhạc sĩ Châu Kiệt Luân chính là “món ngon truyền thông” giúp Now You See Me 2 chinh phục Trung Quốc. Ở Bắc Mỹ phim đạt tổng 63 triệu USD, còn Trung Quốc thu về gần 100 triệu USD.

Ngay cả Independence Day: Resurgence có một vài diễn viên gốc Hoa tham gia cũng đạt 75 triệu USD ở Trung Quốc trong tổng 286 triệu thu về toàn cầu (không tính Mỹ).

Thành tích này hoàn toàn giữ vững vị trí anh cả làng phim cho Hollywood, khiến họ tập trung quảng bá nhiều hơn tại thị trường nước ngoài trong khi vẫn phải đối mặt với sự thờ ơ, thậm chí quay lưng của khán giả khó tính trong nước!

ĐỨC TRẦN (theo Hollywood Reporter)