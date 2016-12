Mãi mãi là công chúa Leia của những người yêu Star Wars

Carrie Fisher

Sự ra đi của bà là tổn thất không nhỏ cho Hollywood, đặc biệt khi Fisher có một vai quen thuộc trong Star Wars: Episode VIII, ra mắt năm 2017.

Sóng gió tình đời

Tuy là con nhà nòi có bố là ca sĩ Eddie và mẹ là diễn viên Debbie nhưng Carrie đã sớm nếm mùi bất hạnh từ lúc mời hai tuổi. Bố mẹ bà ly dị vì người thứ bà - ngôi sao nổi tiếng bấy giờ Liz Taylor.

Những tưởng Carrie sẽ xa lánh thế giới phù phiếm của giới văn nghệ sỹ nhưng không, bà bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất bằng tình yêu và sự hướng dẫn của mẹ mình.

Trong thời gian đóng Star Wars với tài tử Harrison Ford, bà và Ford có hẹn hò nhưng chỉ sau ba tháng đã chia tay. Mãi tới 2016 tức sau 40 năm, khi Ford có gia đình yên ấm sự nghiệp hạng A thì bà mới công bố chi tiết này trong cuốn tự truyện của mình.

Sau đó, khi đã trở thành diễn viên triển vọng, đời tư của bà gây chú ý với công chúng hơn. Tuy nhiên Carrie không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân đầu cùng nhạc công Paul Simon.

Trước lúc kết hôn, bà còn hẹn hò với cây hài xứ Canada và suýt làm hôn lễ. “Chúng tôi đặt bàn, mua nhẫn, thử máu… cuối cùng tôi quay lại với Paul”. Hôn nhân kết thúc sau sáu năm, Carrie lại tìm đến đỗ mới với Bryan Lourd một chuyên gia săn lùng tài năng trẻ, nhưng họ chỉ ở được ba năm rồi chia tay.

Carrie Fisher trong phim Star Wars

Trong suốt thời gian sau đó, bà gây tai tiếng khi thân thiết quá mức với ca sĩ James Blunt thua bà tới 20 tuổi. Blunt từng ở lại nhà của Carrie để dành thời gian sáng tác album mới. Tuy nhiên bà phủ nhận quan hệ tình ái.

Đời sống cô đơn và bi kịch của Carrie tiếp nối khi quản gia của bà ở Cali chết vì sự dụng chất kích thích, năm 2005. Carrie từng tiết lộ bà luôn bị hồn ma ông này đeo bám, khiến bà tìm đến rượu để trấn an bản thân. Nhiều người tin đây là một trong những nguồn cơn khiến bà gặp vấn đề nghiêm trọng về tim mạch…

Mãi mãi Leia

Năm 1975, khi tròn 19 tuổi bà nhận được vai điện ảnh trong Shampoo của đạo diễn lừng danh Warren Beatty. Vẻ đẹp phồn thực và đầy sức sống của Carrie lọt vào mắt xanh đạo diễn George Lucas và bà được mời vào nhân vật Leia - công chúa gợi cảm trong Star Wars. Thành công vượt bậc của bộ phim này cũng khẳng định dấu ấn và vị trí Carrie tại Hollywood.

Tuy nhiên Carrie có vẻ lận đận với các giải thưởng, dù bà được làm việc với nhiều đạo diễn Hollywood nổi tiếng nhưng lại “không danh phận”. Những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc có Carrie tham gia như When Harry Met Sally..., Hannah and Her Sisters… chỉ giúp bà làm dầy số lượng chứ không đem lại danh hiệu gì.

Carrie Fisher

Năm 2014, bà còn xuất hiện trong phim Maps to the Stars với chính hình tượng chính mình - một ngôi sao điện ảnh quá vãng. Nhưng phải nhìn nhận rằng ở tuổi 60, bà vẫn hấp dẫn một bộ phận công chúng khi tham gia Star Wars: The Force Awakens - doanh thu hơn 2 tỷ USD năm 2015.

Có thể nói, với công chúng người ta chỉ nhớ Carrie Fisher qua vai Leia và loạt phim Star Wars hoành tráng. Nhưng ở gốc rễ Hollywood, bà được tôn trọng như một người có tài năng. Năm 1987, Carrie trình làng cuốn tiểu thuyết đầu tay Postcards from the Edge được dựng thành phim với Meryl Streep, Shirley MacLaine… đóng chính.

Bước ngoặt này khiến bà tự tin dành nhiều thời gian viết kịch bản sân khấu, kịch bản phim… cho chính mình và đồng nghiệp suốt những năm 2000. Hai đề cử Primetime Emmys có vẻ như quá khiêm tốn so với cống hiến của Carrie với nghệ thuật nhưng biết làm sao được, đôi khi người nghệ sỹ chỉ cần một vai để mà được nhớ hoài...

ĐỨC TRẦN tổng hợp