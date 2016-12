George Michael: từ Last Christmas đến Giáng sinh cuối cùng

George Michael trình diễn tại buổi hòa nhạc tưởng nhớ Freddie Mercury, tăng cường nhận thức về bệnh AIDS năm 1992 - Ảnh: Getty Images

Khá bất ngờ ở độ tuổi 53, giọng hát kiêm sáng tác quen thuộc này đã ra đi trong giấc ngủ, ngay ngày 25-12-2016 (giờ Mỹ).

Ở thập niên 1980, có lẽ không ai lại chưa nghe qua Careless whisper, lời thì thầm thiếu cẩn trọng của người bạn tốt về mối tình vụng trộm.

Câu saxo mở đầu bài hát chứa những khắc khoải, ngập ngừng về lỗi lầm không nên có để rồi đánh mất tất cả.

George Michael thú nhận rằng câu nhạc viết cho saxo đó nhận được nhiều lời khen ngợi hơn bất cứ thứ gì khác mà anh đã từng viết.

Nhưng Careless whisper không phải là cảm xúc thật của anh mà chỉ là sự tưởng tượng của chàng trai trẻ. Hầu hết các đĩa đơn của nhóm Wham! do một tay George Michael viết nhạc nhưng Careless whisper, dù được phát hành như đĩa đơn solo đầu tiên của anh nhưng phần sáng tác ghi nhận thêm sự đóng góp của Andrew Ridgeley.

Rồi đến dịp Giáng sinh, Last Christmas cũng được mở ở khắp nơi, dù kể về một câu chuyện tình buồn bã khác.

Nhưng Wham! nói chung và George Michael nói riêng có nhiều sáng tác đáng nghe khác, ngoài hai ca khúc nói trên.

Kiểu nhạc pop dance sôi nổi của Wham! đã đưa ra nhiều ca khúc có thể nhảy múa, lắc lư theo như Wake me up before you go-go, Everything she wants, Young guns, The Edge of Heaven, Wham Rap!...

Nhưng cũng có những ca khúc chậm rãi, tự sự, đánh dấu một George Michael trưởng thành và chững chạc hơn, mở đường cho sự nghiệp solo sau này.

George Michael bước ra khỏi Wham! và đưa các chất liệu âm nhạc mới hơn như R&B, funk vào các album solo của mình.

Người ta thấy được một George Michael với những đề tài nóng bỏng hơn như I want your sex, Father figure nhưng cũng khắc khoải hơn ở One more try, Jesus to a child...

Như George tự thú nhận, cảm xúc của anh ở One more try là thật và trọn vẹn hơn ở ca khúc đình đám Careless whisper.

George Michael có khả năng trình bày lại những ca khúc vốn đã nổi danh với các giọng hát khác và biến đó thành một tác phẩm rất riêng của mình. Tonight của Elton John hay I can't make you love me của Bonnie Raitt là những ví dụ cụ thể.

George giúp số đông người nghe tiếp cận với những ca khúc này một cách rất nhẹ nhàng, dễ chịu.

Khả năng đó đạt đến đỉnh cao ở album Songs from the last century năm 1999. Những ca khúc jazz kinh điển cùng với vài bài hát mới hơn như Roxanne của The Police, Miss Sarajevo của U2 đã được George diễn đạt lại mềm mại, ve vuốt. Người nghe không còn thấy jazz quá xa lạ, cực kỳ dễ thấm.

Sự nghiệp của George thi thoảng bị chen ngang bởi vài vết ố như vụ kiện với Hãng Sony, những sự cố về đời tư.

Nhưng những điều mà anh làm được vượt trên tất cả. Không chỉ viết và trình bày những ca khúc ảnh hưởng cảm xúc đến rất nhiều người, George còn tham gia vào nhiều sự kiện từ thiện như hát bài Do they know it’s Christmas? cùng Band Aid, dành trọn phần lợi nhuận thu được từ bài Don’t let the sun go down on me cùng Elton cho các quỹ từ thiện cho trẻ em, chống bệnh AIDS và hỗ trợ giáo dục.

George còn mua lại chiếc đàn dương cầm trắng mà John Lennon biểu diễn bài Imagine và thực hiện một chuyến lưu diễn hòa bình, gửi cây đàn có tính biểu tượng này đến những nơi đã có bạo lực xảy ra, ví dụ nơi mà Abraham Lincoln, John Kennedy và Martin Luther King bị ám sát...

TRÍ QUYỀN