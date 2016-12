​Nghe lại 10 ca khúc hay nhất của George Michael

1, Wake Me Up Before You Go-Go (1984)

Nguồn: Youtube/WhamVEVO

Đây là bản hit được đánh giá đã là tạo nên bước đột phá quan trọng, gây dựng danh tiếng cho bộ đôi George Michael và Andrew Ridgely của nhóm nhạc WHAM! tại Mỹ.

2, Careless Whisper (1984)

Nguồn: Youtube/GeorgemichaelVEVO

Trước khi Wham! rã đám, Michael đã bắt đầu gieo những hạt mầm của khát vọng sự nghiệp solo với ca khúc Careless Whisper này.

Dù vậy bài hát vẫn có một chút Wham! trong đó khi Michael và người bạn Andrew Ridgeley đã cùng viết ca khúc này từ khi hai người còn là những thiếu niên và trước khi thành lập nhóm nhạc. Năm viết ca khúc, Michael mới 17 tuổi.

3, Everything She Wants (1984)

Nguồn: Youtube/WhamVEVO

Mọi thứ liên quan tới Everything She Wants đều rất tinh tế. Đây là bản hit thứ ba của Wham! kể từ bản đầu tiên và Michael đã hoàn tất nó trong khoảng bốn ngày.

4, Last Christmas (1985)

Nguồn: Youtube/WhamVEVO

Rất hiếm khi một ca khúc nhạc pop hiện đại có thể đạt được những tiêu chuẩn của nhạc Giáng Sinh, nhưng Wham! và sau này là Mariah Carey đã làm được điều đó.

Qua nhiều năm sau này, ca khúc Last Christmas đã được nhiều nghệ sĩ khác thể hiện lại như Jimmy Eat World, Hilary Duff, Ariana Grande, Taylor Swift, Avril Lavigne và Carly Rae Jepsen.

5, The Edge of Heaven (1986)

Nguồn: Youtube/WhamVEVO

Đĩa đơn này được xem như một đĩa đơn chia tay của Michael Andrew Ridgeley khi họ tuyên bố giải tán nhóm nhạc Wham!

Wham! đã biểu diễn ca khúc này tại buổi biểu diễn chia tay của họ, ngày 28-6-1986, chương trình âm nhạc đã thu hút 72.000 người xem tới sân vận động Wembley.

6, A Different Corner (1986)

Nguồn: Youtube/GeorgemichaelVEVO

Sau thành công của Careless Whisper, Michael tiếp tục thử nghiệm lần nữa sự nghiệp solo của anh năm 1986 với ca khúc A Different Corner.

Ca khúc này lập tức đứng số 1 bảng xếp hạng ở Anh, thành tích đầu tiên với trường hợp ca khúc do một nghệ sĩ làm "trọn gói" các công đoạn viết, sản xuất, dàn dựng và biểu diễn. Ca khúc cũng lọt top 10 bảng xếp hạng ca khúc hay nhất ở Mỹ khi đó. Và hơn một năm sau đó, Michael trở thành ngôi sao âm nhạc.

7, I Knew You Were Waiting (For Me) (1987)

Nguồn: Youtube/StevieNicks Fan

Đây là ca khúc thu âm chung của George Michael và Aretha Franklin năm 1987. Nó cũng là đĩa đơn thứ 3 của Michael kể từ khi "ra riêng". Ca khúc này đã mang lại cho Michael giải thưởng Grammy danh giá đầu tiên.

8, I Want Your Sex (1987)

Nguồn: Youtube/GeorgemichaelVEVO

Bài hát từng gây tranh cãi này của Michael vào thời điểm đại dịch AIDS lan tràn đã bị nhiều đài phát thanh Mỹ từ chối phát sóng. Nó cũng bị cấm phát sóng trong thời gian ban ngày của đài BBC. Tuy nhiên nó lại cũng là ca khúc lọt vào top 5 ca khúc hay nhất ở cả Mỹ và Anh.

9, Faith (1987)

Nguồn: Youtube/GeorgemichaelVEVO

Sau khi giải tán nhóm Wham! một năm trước đó, nhiều người chưa biết Michael, 24 tuổi khi ấy, sẽ làm gì tiếp theo.

Nhưng rồi anh đã ra một album kinh điển có tên là Faith. Anh tự mình làm tất cả, viết nhạc, sản xuất, dàn dựng. năm 1988, đĩa đơn này trở thành đĩa đơn bán chạy nhất, đánh dấu một sự kiện bước ngoặt với nam ca sĩ trẻ người Anh.

10, Father Figure (1988)

Nguồn: Youtube/GeorgemichaelVEVO

D. KIM THOA