Cuộc đời lắm tài nhiều tật của George Michael

George Michael - Ảnh: Business Insider Khởi lên trở thành một ngôi sao cùng nhóm nhạc WHAM! và sau đó tiếp tục nối dài sự nghiệp nghệ thuật thành công trong tư cách một ca sĩ biểu diễn độc lập (solo), cuộc đời kéo dài 53 năm của nghệ sĩ người Anh đầy ắp những tranh cãi liên quan tới những "tài" và "tật" của ông. Ngay từ thuở đầu của sự nghiệp âm nhạc, nam ca sĩ Michael đã gặt hái được thành công vang dội và trở thành thần tượng của các khán giả yêu âm nhạc tuổi teen với hàng loạt các bản hit như Wake Me Up Before You Go-Go, Young Guns (Go For It) và Freedom. Từ một nghệ sĩ biểu diễn solo, George Michael phát triển sự nghiệp trở thành một ca sĩ và nhạc sĩ chuẩn mực hơn theo thời gian, được giới phê bình hết lời tán tụng vì chất giọng trời phú tuyệt vời. Ca sĩ George Michael đã bán được hơn 100 triệu album nhạc trên toàn cầu, giành được rất nhiều giải thưởng danh giá như Grammy và American Music Awards (AMA). Ông cũng đã thu âm chung với nhiều huyền thoại âm nhạc khác của thế giới như Aretha Franklin, Ray Charles, Luciano Pavarotti và Elton John. Tuy nhiên, trong suốt sự nghiệp âm nhạc lẫy lừng của mình, nam ca sĩ người Anh cũng đã vướng vào không ít tai tiếng liên quan tới việc sử dụng ma túy và cả xu hướng tình dục thiểu số của ông (sau này ông công khai là người có xu hướng tình dục đồng giới). Tai tiếng nhất trong đó là vụ việc xảy ra năm 1998 khi ông bị bắt trong một bê bối tình dục tại Los Angeles. Nhưng rồi sau đó ông cũng đã vượt qua được scandal này, không những thế, sự thừa nhận về tình trạng đồng tính của ông thậm chí còn khiến danh tiếng ông tiếp tục vang xa hơn trong giới hâm mộ.