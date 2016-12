Đêm Giáng sinh, Sài Gòn, Hà Nội sẽ rực rỡ sắc màu

Ca sĩ Hiền Thục với tiết mục Câu chuyện đầu năm trong sự kiện Xuân yêu thương trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

Cuối tuần này, tại khu di tích lịch sử tượng đài vua Lê và đình Nam Hương trên phố Lê Thái Tổ của thủ đô sẽ có nhiều chương trình âm nhạc dân gian truyền thống và hòa tấu dàn nhạc dân tộc.

Hà Nội trang hoàng đường phố từ đêm Giáng sinh

Ông Tô Văn Động - giám đốc Sở VH-TT Hà Nội - cho biết từ đêm Noel, TP sẽ bắt đầu trang trí một số tuyến phố để phục vụ Tết dương lịch và Tết Nguyên đán. TP sẽ sử dụng những mô hình tác phẩm đã đoạt giải từ cuộc thi thiết kế trang trí đường phố thủ đô năm 2016 để trang trí.

Cụ thể, trước cửa cung Mỹ Đình trang trí cụm mô hình đài sen; trên phố Tràng Tiền, Bà Triệu, Hàng Bài... thiết kế mẫu trang trí chủ đề về thủ đô Hà Nội; trước cửa Cung Hữu nghị Hà Nội sẽ trang trí cụm mô hình đèn lục quý.

“Việc trang trí đường phố Hà Nội được xã hội hóa. Từ ngày 24-12 chúng tôi sẽ làm thí điểm trên một số tuyến phố để lắng nghe ý kiến dư luận chứ không làm ồ ạt, vội vàng. Năm nay, các quận huyện muốn trang trí đường phố thì cũng phải thỏa thuận với TP để tránh tình trạng “trăm hoa đua nở”, trang trí xanh đỏ tím vàng lòe loẹt, để báo chí và dư luận phản ánh như năm trước” - ông Tô Văn Động nhấn mạnh.

TP.HCM rộn ràng với Xuân yêu thương

Được tổ chức bởi Soul Music & Performing Arts Academy, chuỗi sự kiện Xuân yêu thương (Tuổi Trẻ ngày 16-12) diễn ra lúc 19g các ngày 22, 23 và 24-12 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Ca sĩ - nhạc sĩ Thanh Bùi chia sẻ khi đưa ra ý tưởng về chương trình này: “Cuộc sống của ai cũng có những vấn đề, cuộc đời mỗi người đều có những khó khăn. Chính lúc ấy, điều chúng ta cần là chút yêu thương, là những gì chân thành, là điều gì đó khiến chúng ta cảm thấy mình được truyền cảm hứng.

Chỉ cần khoảnh khắc đó thôi chúng ta đã có thể thay đổi suy nghĩ, thay đổi cách bản thân đối mặt với vấn đề”. Đó chính là ý tưởng của chiến dịch A little love - Xuân yêu thương. Mỗi người sẽ chia sẻ “một chút yêu thương” cùng làm nên “một tình yêu lớn”.

Sau hai đêm Xuân yêu thương 22, 23-12; đêm nay, đêm Giáng sinh tươi vui, an lành sẽ là đêm diễn đặc biệt nhất với chủ đề Mùa sum vầy. Đêm diễn có sự tham gia của những gương mặt: Thanh Bùi, quán quân Vietnam’s Got Talent Trọng Nhân, nghệ sĩ piano Tuấn Mạnh, á quân Vietnam’s Idol Bích Ngọc, nhóm nhảy The Young Lyricist, Hoàng Quyên, Thụy Bình...

Trong đó sẽ có sự xuất hiện của thần đồng piano 5 tuổi người Mỹ gốc Việt Evan Le. Evan tiết lộ sẽ chơi một tác phẩm của nhà soạn nhạc Chopin và Diễm xưa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Không chỉ có Evan Le, Mùa sum vầy còn có nhiều tài năng trẻ tuổi khác, mà liên khúc Michael Jackson với những bước nhảy điêu luyện của các nghệ sĩ tuổi teen của nhóm nhảy The Young Lyricist chắc chắn sẽ mang đến một đêm nhạc nhiều hứng khởi cho người xem.

Nhiều lựa chọn cho khán giả xem kịch Hầu hết sân khấu kịch mùa Noel vẫn giữ suất diễn cuối tuần như thông thường, không tăng suất. Có khá nhiều lựa chọn cho khán giả. Có thể kể ra như: Idecaf diễn vở Sát thủ hai mảnh; Thế giới trẻ có Dream boys, Chuyện tình Bangkok, Gia đình siêu quậy; Nhà hát kịch TP.HCM diễn vở Cô gái triệu đô, Nàng xuân đại náo; sân khấu Trịnh Kim Chi có vở Choáng tình, Loạn tình. Khán giả yêu thích cảm giác mạnh, thích kịch kinh dị thì có lẽ sân khấu Hồng Vân là lựa chọn hợp lý. Mùa Noel năm nay sân khấu tung ra đến hai vở kịch kinh dị mới là Ám ảnh kinh hoàng và Hồn oan. Các vở diễn khác trong kịch mục mùa này cũng đều mang yếu tố gây sợ hãi như vở 2-4-6, Đá đoạt hồn, Căn hộ 404, Điềm báo. Sân khấu Trống Đồng trong hai đêm 24 và 25-12 cũng diễn ra chương trình văn nghệ tổng hợp mừng Giáng sinh với các tiết mục ca nhạc và hài kịch. LINH ĐOAN

Đường sách mừng Giáng sinh với tranh và gốm Nhân dịp Giáng sinh năm nay, triển lãm tranh và gốm mang tên Nét đẹp Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh khai mạc sáng nay 24-12 tại Đường sách TP.HCM do CLB ’Friendly Art Club thực hiện. Triển lãm giới thiệu 50 sản phẩm thuộc dòng gốm Biên Hòa, gốm cận đại và đương đại của tám nghệ nhân trẻ, đang rất tâm huyết muốn phục hồi lại dòng gốm Biên Hòa gần như thất truyền. Bên cạnh đó là 58 tác phẩm hội họa gồm sơn dầu và màu nước của 17 tác giả chuyên và không chuyên, thể hiện chân thực nét đẹp sống động của một TP đầy sức sống dù ở hoàn cảnh nào. Các tác giả sẽ trích 50% số tiền bán tranh để giúp đỡ các bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Bên lề triển lãm là các hoạt động: ký họa chân dung, hướng dẫn làm gốm tại chỗ, giới thiệu chế tác gốm Biên Hòa trên bàn xoay... Triển lãm kéo dài đến 1-1-2017. LAM ĐIỀN

Q.NGUYỄN - V.V.TUâN