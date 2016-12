Lần đầu tiên phim Việt lọt top 100 phim ăn khách tại Mỹ

Ở VN, Em là bà nội của anh (đạo diễn Phan Gia Nhật Linh) cũng đạt doanh thu kỷ lục với hơn 100 tỷ đồng bán vé - Ảnh: CJ E&M

Em là bà nội của anh (Sweet 20) có doanh thu tại Mỹ được công bố là 71.000 USD. Kinh phí làm Em là bà nội của anh chỉ vỏn vẹn có 700 ngàn USD, thứ hạng trên cũng là khá ấn tượng nếu so sánh với hai phim "chiếu dưới" về doanh thu tại Mỹ là Người dịch chuyển thời gian có kinh phí thực hiện 5 triệu USD nhưng chỉ thu được 60.000 USD và Thần kiếm tuy không công bố kinh phí nhưng theo một số nhà phát hành phim này thì kinh phí cũng không thể dưới kinh phí của Người dịch chuyển thời gian được, cũng chỉ thu về 70.000 USD.

Bollywood và điện ảnh Hoa ngữ chiếm một nửa

Trong top 100 phim nước ngoài ăn khách nhất tại Mỹ năm nay, có 29 phim Ấn độ và 20 phim Hoa ngữ (Trung Quốc và Hong Kong), trong đó Sultan của Ấn Độ đứng thứ hai với 6,2 triệu USD thu về. Đây là dòng phim đấu võ kinh điển của Ấn Độ với ngôi sao Salman Khan đóng chính.

Phim nói tiếng Hoa có doanh thu cao nhất là một phim không xa lạ với khán giả Việt, đó chính là The Mermaid (Mỹ Nhân Ngư) của Châu Tinh Trì với 3,2 triệu USD xếp thứ 6. The Mermaid cũng đã lập kỷ lục tại thị trường Đại lục với con số khổng lồ là 553 triệu USD.

Phim Sultan - Ấn Độ

Trong khi đó top 10 có 4 phim của Ấn và một phim của Hồng Kông là Diệp Vấn 3. Nhìn chung khán giả Mỹ thường thích xem các phim lấy đề tài võ thuật hoặc hài hước. Bộ phim tâm lý tình cảm hiếm hoi đứng hạng 5 (3,2 triệu USD) là A Man Called Ove của Mexico, phim này vừa qua được vòng sơ khảo cuộc đua Oscar 2016 cho hạng mục Phim nước ngoài hay nhất.

Phim A Man Called Ove - phim Mexico

Tiếng nói của điện ảnh Hàn Quốc

Tuy không phim nào lọt tốp 10 nhưng Train to Busan (2,1 triệu USD) hạng 13 và The Handmaiden (1,8 triệu USD) hạng 17 cũng nói lên được sức hấp dẫn ngày càng mạnh của màn bạc xứ này.

Train to Busan được báo chí ví von là phim zombie đầu tiên của Hàn trong khi The Handmaiden gây chú ý là nhờ tên tuổi đạo diễn Park Chan-wook từng làm phim Stoker do Nicole Kidman đóng.

Phim My Best Friend Wedding

Hai tác phẩm khác là Tunnel (568,000USD) hạng 36 và The Age of Shadows (541,000 USD) hạng 41 cũng giúp phim Hàn vượt mặt cả những tác phẩm có sao quốc tế tham gia như I Am Not Madame Bovary của Phạm Băng Băng, My Best Friends Wedding của Thư Kỳ hay Dheepan -phim đoạt Cành cọ vàng của Pháp…

Một vài phim arthouse của Pháp như The Innocents (1 triệu USD), Elle (697,000 USD) hay Things to Come (157,000 USD) đều là những tác phẩm nước ngoài gây chú ý tại thị trường Bắc Mỹ năm qua.

Tất nhiên đây chỉ là các con số thống kê tại các rạp thương mại ở Mỹ, và rõ ràng những phim nước ngoài khó có thể đấu lại với bom tấn đầu tư trăm triệu của Hollywood và nhất là được phân phối rộng rãi trên toàn cầu.

