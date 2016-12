Ấm áp Giấc mơ đêm mùa đông

Các nghệ sĩ trình diễn ca khúc Và con tim đã vui trở lại trong chương trình Giấc mơ đêm mùa đông - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Dù 18g30 chương trình mới chính thức bắt đầu nhưng từ 18g, đông đảo khách đã đến để trò chuyện cùng nhau, chụp ảnh lưu niệm, viết những lời chúc an lành để treo lên những cây thông gỗ và chiêm ngưỡng bức tường với 320 đóa hoa hướng dương xanh biếc do các tình nguyện viên của chương trình làm và kết vào đó những điều ước giản dị của các em.

Đừng để nước mắt rơi thêm

Trước những ước nguyện thật con trẻ, thật đáng yêu: “Con ước một bộ búp bê Barbie”, “con ước máy bay điều khiển”, “con ước một bạn gấu bông”, “con ước một hộp sữa”... những tấm lòng vàng của chương trình đã không tiếc chọn cho mình một bông hoa, giúp biến điều ước của các em thành hiện thực.

Ông William Bryson (người Mỹ) đã chọn cho mình đến bốn bông hoa. Ông nói: “Tôi đọc tiếng Việt được một chút, có điều ước tôi hiểu nhưng có điều tôi không hiểu hoàn toàn. Nhưng không sao, tôi sẽ nhờ các bạn của mình dịch và thực hiện vì các cháu. Tôi sẽ ở đây thêm chút nữa và có thể sẽ chọn thêm vài hoa”. Trong khi đó, chị Hằng Phan (CEO của Công ty Golden Eagle) và cô bạn Ngọc Nguyễn đã chọn đến bảy hoa. Chị Hằng nói: “Chúng tôi biết đến chương trình qua câu lạc bộ doanh nhân và quyết định tham gia vì ý nghĩa quá tốt đẹp của chương trình. Tôi mong sẽ có thêm nhiều người cùng góp sức với chúng tôi, mang đến nhiều niềm tin và hi vọng cho các bệnh nhi hơn”.

Nhóm bạn Minh Tuấn - Ngọc Thu - Hoàng Duy giữ cho riêng mình đến 10 bông hoa. Duy đại diện các bạn chia sẻ: “Ước mơ có một món đồ chơi nào đó là ước mơ nhỏ xíu hà. Bao nhiêu tụi em cũng làm được. Nhưng, “con ước được hết bệnh”, “con ước không bị đau, không làm cho mẹ khóc nữa...” thì tụi mình không làm được. Và tụi mình cũng có một điều ước làm sao để đừng có bé nào chịu căn bệnh hiểm nghèo này, để nước mắt đừng rơi thêm...”.

Nhớ về ước mơ của Thúy

20g, đêm nghệ thuật Giấc mơ đêm mùa đông (do Tấn Lộc, Huy Trực làm đạo diễn, nhạc sĩ Đức Trí, Trần Nhật Minh, Trần Lê Duy, Đức Thịnh chỉ huy âm nhạc) mở màn với hợp xướng vừa nghiêm trang vừa tình cảm Carol of the bells. Dưới khán phòng, khán giả ngồi bên nhau cùng nắm tay thưởng thức những tác phẩm âm nhạc tuyệt vời và tiếp tục chung sức thực hiện “ước mơ của Thúy”. Sau hàng loạt tiết mục hòa nhạc được dàn dựng công phu: Lacrimosa, Somewhere over the silent night, When a child is born, Mary did you know, A La Nanita Nana, giáo sư - bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng đã nhắc lại câu chuyện về Lê Thanh Thúy - cô gái qua đời ở tuổi 20 vì ung thư - và ước mơ đặc biệt của cô. Giáo sư nói: “Một ngày em bất chợt hôn mê và khi tỉnh lại em không than đau đớn chút nào. Em chỉ nói với ba mẹ và chúng tôi rằng em có một ước mơ. Em ước khỏe lại để dắt những bệnh nhi ở bệnh viện đi sở thú cùng em. Em ước mọi người hãy lo cho các bé bệnh nhi như em”.

Tiếp lời giáo sư - bác sĩ Chấn Hùng, ông Lê Bá Thông - tổng giám đốc TTT Corporation, đơn vị tổ chức đêm nhạc - nói: “Thúy cũng ước mơ được tổ chức sinh nhật lần thứ 20. Và điều ước của em cũng thành hiện thực. Hai tháng sau ngày Thúy ra đi, ngày 6-1-2008, bác sĩ Chấn Hùng đã thắp lên ngọn nến mừng sinh nhật Thúy ngay tại Bệnh viên Ung bướu. Và cũng từ đó, chương trình “Ước mơ của Thúy” có thêm “sinh nhật hồng”. Tính đến nay, chương trình đã tổ chức được 107 kỳ sinh nhật hồng cho các bệnh nhi ung thư ở khắp mọi miền đất nước”.

Dẫu vậy, ông Bá Thông cũng cho hay kinh phí tổ chức các buổi sinh nhật này rất hạn hẹp và có khi không đủ để thực hiện trọn vẹn. Và trong đêm nhạc Giấc mơ đêm mùa đông 2016, ban tổ chức đã gửi lời kêu gọi những tấm lòng nhân hậu hãy chọn cho mình một bông hoa hướng dương tháng (mỗi hoa trị giá 1 triệu đồng) để có thêm quỹ thực hiện những kỳ sinh nhật hồng trọn vẹn cho các bệnh nhi hơn nữa. Cũng như 320 hoa hướng dương nguyện ước của các bé, những bông hướng dương tháng nhanh chóng có người xin nhận lấy... Ngay cả MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên - người đã gửi tấm thiệp chúc mừng đến chương trình với lời hứa sẽ tham dự nhưng không đến được vì mẹ cô vừa qua đời hôm 21-12 - cũng đã gọi điện từ Mỹ để xin lỗi không thể tham dự và xin nhận lấy một bông hoa tháng 12 để tưởng nhớ đến mẹ.

Thêm người tươi vui

Phần hai của chương trình tiếp diễn với Tell me why, Santa Clause is coming to town, Bài thánh ca buồn, Tumehuia Kuimba... Trong đó có sự trở lại của bé Anh Thư (7 tuổi) trong hợp xướng thiếu nhi A Solfege Christmas. Năm ngoái, ban tổ chức đã thực hiện điều ước được hát trên sân khấu lớn của bé Anh Thư khi giúp bé trở thành người lĩnh xướng của tiết mục A little drummer boy rộn ràng. Không những thế, bé còn được trao tặng học bổng tại Trường âm nhạc MPU và sức khỏe cũng đã tạm ổn định để trở lại trường học cũng như theo đuổi đam mê ca hát của mình.

Cảm giác an lành, ấm áp đã tràn ngập khán phòng khi giáo sư - bác sĩ Chấn Hùng chia sẻ về những tiến bộ của y học và tin tưởng bằng tình yêu, sức mạnh tập thể, con người sẽ đánh bại được căn bệnh quái ác này qua hai câu thơ: “Bức tranh phòng trị ung thư/ Thêm màu tươi sáng thêm người tươi vui”. Cuộc chiến với căn bệnh ung thư chưa bao giờ là dễ dàng nhưng ai cũng hi vọng sẽ có nhiều thuận lợi hơn khi Bệnh viện Ung bướu 2 (TP.HCM) sẽ kịp tiến độ bàn giao cuối năm 2017.

Các vị khách của Giấc mơ đêm mùa đông cũng được ban tổ chức trao tặng CD sách nói Gạn đục khơi trong của giáo sư - bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng và quyển sách Làm như vậy, ít nhất sống thêm 20 năm do ông Lý Ngọc Minh - chủ tịch gốm sứ Minh Long - dành nhiều thời gian sưu tầm nội dung, biên tập như một lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người cho một năm tràn đầy năng lượng phía trước.

Hơn 1 tỉ đồng cho bệnh nhi ung thư 1.033.700.000 đồng là số tiền bán vé, áo thun, đấu giá cũng như những đóng góp trực tiếp vào chương trình “Ước mơ của Thúy” (báo Tuổi Trẻ) giúp đỡ bệnh nhi ung thư từ Giấc mơ đêm mùa đông. Và con số này đã không dừng lại khi chương trình kết thúc vì vẫn còn nhiều vị khách tiếp tục xin đóng góp... Toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển vào quỹ Ước mơ của Thúy nhằm hỗ trợ chi phí điều trị cho các bệnh nhi (6 triệu đồng/suất hóa trị), hỗ trợ học bổng cho các em may mắn bình phục trở về với lớp học (5 triệu đồng/suất học bổng) và tặng quà Giáng sinh cho các thiên thần nhỏ bị ung thư. Chương trình Giấc mơ đêm mùa đông được ghi hình và phát sóng trên kênh truyền hình Let’s Viet VTC9 lúc 21g30 ngày 24-12-2016.

QUỲNH NGUYỄN