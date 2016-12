Lê Thiện Hiếu được đề cử Gương mặt phát hiện Làn Sóng Xanh 2016

Lê Thiện Hiếu bất ngờ có tên trong đề cử Gương mặt phát hiện của giải Làn Sóng Xanh 2016 - Ảnh: CATS

Tại buổi họp báo chiều 22-12 thông tin về Lễ trao giải thưởng âm nhạc Làn Sóng Xanh 2016, ban tổ chức chương trình (Đài tiếng nói Nhân dân TP.HCM, kênh FM 99.9Mhz) vào chiều 22-12 đã công bố đề cử ở các hạng mục: Đĩa đơn của năm, Gương mặt triển vọng và Gương mặt phát hiện.

Trong ba hạng mục vừa được công bố này, Gương mặt phát hiện là được quan tâm nhất khi có sự xuất hiện của Lê Thiện Hiếu, đang là thí sinh của cuộc thi Sing my song - Bài hát hay nhất, với ca khúc Ông bà tôi "gây bão" trong gần một tháng qua.

Xét về tiêu chí thì Lê Thiện Hiếu rất phù hợp nhưng vì tập đầu tiên của Sing my song có sự tham gia của Lê Thiện Hiếu lên sóng sau khi đợt bình chọn Làn Sóng Xanh khép lại năm ngày nên ban tổ chức giải đã quyết định xin ý kiến từ các phóng viên mảng âm nhạc của 50 đơn vị báo, đài.

Với kết quả 30/50 phiếu, Lê Thiện Hiếu đã chính thức lọt vào vòng đề cử ở hạng mục Gương mặt phát hiện để tranh tài cùng ba ứng cử viên khác do thính giả nghe đài bình chọn là: Suni Hạ Linh, Rocker Nguyễn, Minh Như (Nhân tố bí ẩn).

Đề cử cho Đĩa đơn của năm là Cause I love you (sáng tác: Đỗ Hiếu, trình bày: Noo Phước Thịnh), Anh cứ đi đi (Vương Anh Tú - Hari Won), Gửi người yêu cũ (Nguyễn Hồng Thuận - Hồ Ngọc Hà), Sau tất cả (Khắc Hưng - Erik).

Đề cử giải Nam ca sĩ triển vọng thuộc về Trọng Hiếu, Soobin Hoàng Sơn và Erik ST 319.

Đề cửa giải Nữ ca sĩ triển vọng là Hòa Minzy, Hari Won và Bảo Anh

Hai giải triển vọng này cũng đã được các phóng viên mảng âm nhạc bỏ phiếu bình chọn vào chiều 22-12 và kết quả sẽ được công bố trong lễ trao giải.

Trước đó, ngày 20-12, ban tổ chức giải Làn Sóng Xanh cũng đã công bố đề cử của hai hạng mục Bài hát hiện tượng (Sau tất cả, Anh cứ đi đi, Phía sau một cô gái, Em đã biết) và Nhạc sĩ hòa âm phối khí (Only C, Đỗ Hiếu, Khắc Hưng). Trong đó, Bài hát hiện tượng sẽ do thính giả nghe đài bình chọn và Nhạc sĩ hòa âm phối khí sẽ do hội đồng gồm 12 nhạc sĩ tên tuổi tham gia bình chọn.

Người chiến thắng những hạng mục kể trên cùng với Top 10 bài hát được yêu thích nhất, Top 5 ca sĩ được yêu thích nhất (Bảng Vàng), Top 5 ca sĩ được yêu thích nhất (Bảng Top hit) và Giải thưởng đặc biệt (dành cho những dự án âm nhạc hiệu quả, gây tiếng vang lớn... trong năm do BTC chọn) sẽ được công bố trong đêm trao giải.

Lễ trao giải Làn Sóng Xanh lần thứ 19 sẽ diễn ra vào 19g30 ngày 3-1-2017 tại sân khấu ca nhạc Lan Anh, truyền thanh trực tiếp trên sóng FM 99.9Mhz Đài tiếng nói Nhân dân TP.HCM (VOH) và truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1 - Đài truyền hình TP.HCM. Ngoài ra chương trình năm nay cũng được trực tuyến trên kênh Youtube riêng của VOH.

Với ca khúc Anh cứ đi đi của Vương Anh Tú, Hari Won đã dẫn đầu các đề cử của Làn Sóng Xanh với ba đề cử (bằng Erik với ca khúc Sau tất cả) : Bài hát hiện tượng, Đĩa đơn của năm và Nữ ca sĩ triển vọng - Ảnh: FBNV Trong buổi họp báo, ông Lê Công Đồng, Giám đốc Đài VOH - Trưởng ban tổ chức cũng cho biết kể từ năm sau, giải thưởng Làn Sóng Xanh lần thứ 20 sẽ bỏ đi hạng mục Top 5 ca sĩ được yêu thích nhất (Bảng Vàng) vì sau 20 năm những tên tuổi đã từng có tên trong Bảng Vàng đã có được vị trí không thể thay thế trong lòng bạn yêu nhạc. Việc Làn Sóng Xanh có tiếp tục ghi nhận những đóng góp của họ hay không cũng không còn là điều quan trọng nữa. Hạng mục này vì vậy cũng không còn "hợp thời" và sẽ được thay thế bằng những hạng mục khác mang đến nhiều hứng khởi hơn cho giải thưởng cũng như những người tham gia.

Q.N.