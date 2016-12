Ca sĩ Khánh Ly đến với đồng bào vùng lũ Hội An

TTO - Sáng 20-12, tại Văn phòng UBND thành phố Hội An (Quảng Nam), nữ danh ca Khánh Ly đã trao tặng Qũy Bệnh nhân nghèo Hội An và nạn nhân lũ lụt số tiền 327 triệu đồng.

Ca sĩ Khánh Ly (bìa phải) trao tặng số tiền bán vé cho ông Nguyễn Sự - nguyên Bí thư Thành ủy Hội An - để chuyển đến bà con vùng lũ - Ảnh: HOÀNG DUY

Đây là toàn bộ số tiền bán vé và tiền các nhà hảo tâm ủng hộ tại sô diễn Như cánh vạc bay do Khánh Ly thực hiện ở Phố Hội đêm 19-12.

Ông Nguyễn Sự - nguyên Bí thư Thành ủy Hội An đã đại diện Hội An nhận, bảy tỏ niềm xúc động cùng sự tri ân của địa phương đối với tình cảm mà nữ danh ca Khánh Ly dành cho người dân Hội An khi không ngại khó khăn sau lũ lụt để kịp thời đến với đồng bào.

Trước đó, đêm diễn Như cánh vạc bay của Khánh Ly cùng các giọng ca Quang Dũng, Quang Thành, Kiều Lệ, Tương Phùng tại rạp hát Hội An đã thu hút hơn 2.000 khán giả đến xem.

Rạp hát như vỡ tung với những tràng vỗ tay không ngớt khi được gặp gỡ Khánh Ly và thưởng thức tiếng hát không tuổi của một nữ danh ca mà bà con phố cổ mến mộ, trân quý lâu nay.

HOÀNG DUY