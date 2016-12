Richard Marx ở Hà Nội: 'Tôi sẽ hát những bản Giáng sinh hay nhất'

Ca sĩ Richard Marx xuất hiện tại buổi gặp gỡ báo chí với vẻ đơn giản - Ảnh: DANH ANH

Đến Việt Nam vào tối 18-12, Richard Marx được ban tổ chức bố trí buổi gặp mặt chớp nhoáng với giới báo chí vào đầu giờ chiều 19-12, trước khi bước vào tập và duyệt chương trình. Trong căn phòng thay đồ hẹp nằm khuất ở phía sau sân khấu Nhà hát Lớn, nam ca sĩ lặng lẽ xuất hiện với phục trang đơn giản, có phần tuềnh toàng, nét mặt khá trang nghiêm, ít khi cười.

Anh nói, Việt Nam là nước thứ ba ở Đông Nam Á anh đến biểu diễn, sau Bangkok (Thái Lan) và Kuala Lumpur (Malaysia). “Vừa đến nơi, tôi chưa có thời gian tìm hiểu về đất nước các bạn. Tuy vậy tôi có thể thấy Việt Nam cũng như các nước trong khu vực có nhiều nét khác biệt nhỏ”, Richard Marx bày tỏ ấn tượng đầu tiên khi tới Việt Nam.

Nam ca sĩ sinh năm 1963 cho biết, trong đêm nhạc Christmas Concert, anh sẽ trình diễn các ca khúc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp. Khán giả sẽ được thưởng thức những bản “hit” đã từng được xếp hạng bạch kim trên các bảng xếp hạng ở Mỹ như Right here waiting, Now and forever, Don’t mean nothing, Shouldn’t known better…

Ngoài ra, Richard Marx còn mang tới một bài hát mới là Save Us chưa từng được phổ biến rộng rãi, anh mới chỉ hát cùng con trai. Ca sĩ cũng nói sẽ không có màn kết hợp nào với hai ca sĩ còn lại trong chương trình là Thanh Lam và Trần Thu Hà.

Anh tiết lộ, nhiều bài hát của anh trở nên được yêu thích trên toàn cầu là bất ngờ của chính anh. “Tôi viết các ca khúc dựa trên cảm xúc của mình, từ những điều tạo cho tôi cảm hứng sáng tạo và việc nó trở thành ca khúc lớn nhiều khi là do tính thời điểm và may mắn.”

Có thể khán giả biết nhiều đến tôi qua các ca khúc quen thuộc, nhưng tôi đa từng có hai album nhạc Giáng sinh khá thành công phát hành trong hai năm 2011, 2012 là The Christmas EP và Christmas Spirit. Tại VN, tôi sẽ hát những bản nhạc quen và lạ trong hai album này để mừng Giáng sinh. Richard Noel Marx

Với câu hỏi của phóng viên về việc tại sao Richard Marx từng chọn hát lại ca khúc Help của ban nhạc Anh huyền thoại The Beatles để hát trong sự kiện vào năm 1989 ở Đức vào thời điểm Bức tường Berlin sụp đổ, nam ca sĩ người Mỹ nói đây đúng là một trong những sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời anh.

“Khi đó tôi đang lưu diễn ở Đức cùng Tina Turner. Chúng tôi ở trong phòng khách sạn và thấy ở bên ngoài rất ồn ào. Tôi quyết định chọn hát bài Help vì ca khúc đó có thể mang lên tiếng nói của người dân Đông Đức lúc bấy giờ. Sau này tôi mới biết sự kiện đó được phát đi trên toàn cầu”, Richard hồi tưởng.

Richard Marx nói thêm trong đêm Christmas Concert anh sẽ gây bất ngờ với công chúng Việt Nam khi mang đến những bài hát Giáng sinh theo đúng chủ đề của chương trình.

DANH ANH