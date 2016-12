Richard Marx đến Việt Nam hát Right here waiting

Ca sĩ Richard Marx - Ảnh: BTC cung cấp

“Đến với đêm nhạc, Richard Marx sẽ trình diễn các ca khúc được biết đến từ lâu và các ca khúc mới sáng tác trong những năm gần đây” - đạo diễn chương trình Quốc Trung tiết lộ.

Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ và nhà sản xuất người Mỹ, sinh năm 1963, có tên đầy đủ là Richard Noel Marx, đến Việt Nam.

Được biết đến nhiều hơn ở dòng nhạc trữ tình, nhưng Richard Marx vẫn có những bản “hit” mang phong cách rock cổ điển như Don’t mean nothing, Should’ve known better, Satisfied, Too late to say goodbye...

Từ những năm 1990, Richard Marx đã trở nên nổi tiếng ở Việt Nam, được coi như thần tượng của một thế hệ thanh niên với các ca khúc quen thuộc như Right here waiting, Now and forever, Endless summer nights, Hazard...

Ca khúc nổi tiếng nhất của Richard Marx là Right here waiting đến nay vẫn được vang lên ở khắp nơi.

Trên kênh YouTube chính thức của nghệ sĩ, bản tình ca này đã có tới trên 100 triệu lượt nghe. Richard Marx từng xác lập kỷ lục là nghệ sĩ đầu tiên có bảy đĩa đơn lọt vào “top 5” của hệ thống xếp hạng ở Hoa Kỳ.

Trong đêm nhạc mừng Giáng sinh, bên cạnh Richard Marx còn có sự tham gia của các ca sĩ trong nước là Thanh Lam và Trần Thu Hà.

DANH ANH