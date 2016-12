Hoàng Rob '9X nổi tiếng sau một đêm'

TTO - Hoàng Rob bảo: “Tôi chỉ sợ mình an toàn quá chứ không sợ liều”. Những gì anh chàng nghệ sĩ violin tay ngang này đang làm, đặc biệt với dự án Hừng đông, mang câu chuyện về người trẻ dám “bứt khỏi vùng an toàn”.

Ca sĩ Thu Phương và Hoàng Rob trong ca khúc Ngày đó ta gặp lại - Ảnh: NVCC

Cái tên Hoàng Rob bất ngờ được nhiều người biết tới kể từ MV Say you do quay ở Sơn Đoòng (Quảng Bình). Sau hơn một năm, chỉ tính riêng trên kênh YouTube, bài “hit” của ca sĩ Tiên Tiên qua tiếng violin của Hoàng Rob đã có gần 220.000 lượt xem.

Lúc đó Hoàng được gọi là “9X nổi tiếng sau một đêm”. Nhưng đây không phải là cú “ăn may” của Hoàng. Trước khi tung ra sản phẩm âm nhạc ấn tượng này, Hoàng đã có những sản phẩm được đầu tư kỳ công không kém.

Tháng 5-2015, ca sĩ Trung Quân Idol tung ra single Xin mưa rơi nhanh có sự kết hợp với phần chơi violin của Hoàng Rob. Liền sau đó, Hoàng Rob cùng ca nương Kiều Anh tung bản ghi âm ca khúc Độc ẩm. Đây là thể nghiệm táo bạo của Hoàng khi đưa nhạc cụ phương Tây kết hợp ca trù.

Giải thích về sự kết hợp này, Hoàng tự tin cho rằng các bạn trẻ bây giờ rất thoải mái, cởi mở với sự khác lạ, mới mẻ, do vậy Hoàng nhờ thêm nhạc sĩ trẻ Khắc Hưng hiện thực hóa việc khoác lên âm nhạc dân tộc vẻ hiện đại, văn minh.

Không chỉ vậy, Hoàng còn có hướng đi nhanh nhạy hơn. Trước khi tung ra 3 sản phẩm sáng tạo kể trên, anh chàng đã kéo nhẵn dây đàn với hàng loạt bản “hit” đình đám, có thể kể ra như Không phải dạng vừa đâu, Chắc ai đó sẽ về (Sơn Tùng M-TP), Cô bé mùa đông (Phạm Toàn Thắng), Sau tất cả (Khắc Hưng)...

Nhờ những bản “hit” này mà tên tuổi của Hoàng bao phủ không gian mạng xã hội và có thêm nhiều bạn trẻ nghe tiếng đàn violin của anh.

Rồi cũng đến lúc Hoàng dừng lại các cuộc “dạo chơi” để đến với âm nhạc một cách bài bản hơn, khi cùng êkip cho ra mắt dự án âm nhạc Tự nguyện gồm chuỗi MV thực hiện ở nhiều danh thắng của đất nước.

Bên cạnh cuốn sách cùng tên do chính Hoàng viết, đến nay dự án Tự nguyện đã có 3 MV gồm Cầu vồng đêm mưa quay ở Hội An, Tự nguyện tại Huế và Vùng đất lãng quên ở Quảng Bình.

“Chúng tôi cùng âm nhạc của mình đã có cơ hội đi qua những vùng đất từ Bắc vào Nam. Giữa thiên nhiên rộng lớn, chúng tôi nhận ra rằng nét đẹp giữ lại lâu nhất trong trái tim mình chính là sự hoang sơ của những vùng đất chưa có nhiều dấu chân qua” - Hoàng chia sẻ.

Khi dự án gắn nhạc hòa tấu với cảnh đẹp còn chưa kết thúc, Hoàng cùng những người bạn lại tung ra dự án Hừng đông với quy mô lớn hơn và mức độ chuyên nghiệp cao hơn.

Bắt đầu tự học violin từ khi học phổ thông ở Quảng Bình, không qua học nhạc chính quy, chàng trai Trương Nhật Hoàng hiện vừa đi làm công sở sau khi hoàn thành bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh vừa dành tiền cho đam mê âm nhạc.

Không ảo tưởng về con đường của mình, Hoàng Rob thẳng thắn cho rằng: “Violin cần sự đào tạo bài bản và khổ luyện, điều mà tôi chưa có. Đó là lý do tôi không chơi nhạc cổ điển - thứ âm nhạc bác học tuyệt đẹp tôi vẫn luôn yêu thích. Trong âm nhạc, có nhiều cuộc thi để lựa ra người chơi hay nhất. Còn tôi chỉ muốn sáng tạo nên những thứ mới mẻ”.

Với cách nghĩ đó, có lẽ buổi “hừng đông” với Hoàng Rob cùng tiếng vĩ cầm mới chỉ ở “track” nhạc khởi đầu. Một ngày dài phía trước đang đợi “kẻ ngoại đạo liều lĩnh”.

Hừng đông trước hết là tên “concept album” có chủ đề xuyên suốt về nhịp biến chuyển của thời gian, đời sống, qua góc nhìn và cảm xúc của người trẻ trong một ngày, từ bình minh tới đêm khuya. Ngoài tiếng đàn violin hòa cùng “beat” nhạc điện tử, Hoàng Rob và nhạc sĩ sáng tác kiêm hòa âm cho cả album là Khắc Hưng còn đưa violin đối thoại cùng piano và đàn nhị Việt Nam. Đặc biệt hơn, album có hai ca khúc được Hoàng Rob hòa phối cùng ca nương Kiều Anh và ca sĩ Trần Thu Hà là Con chim sâu và Mưa bay cuối trời. Tại đêm nhạc riêng ở Nhà hát lớn Hà Nội vào ngày 18-12, tiếng đàn của Hoàng Rob được kết hợp cùng ca sĩ Thu Phương, Hoàng Quyên. Trình diễn cùng nghệ sĩ violin 9X còn có nghệ sĩ múa Linh Nga. Như vậy, Hừng đông có lẽ là “live concert” quy mô lớn đầu tiên ở Việt Nam dành riêng cho “nữ hoàng của nhạc cụ”. Mấy ai ngờ, điều này lại do một violist được coi là “tay ngang”, “ngoại đạo” thực hiện. Độ “liều” của Hoàng là ở điểm này.

MV Say you do quay ở Sơn Đoòng (Quảng Bình) - Nguồn: YouTube

Hoàng Rob: vững tin để làm nghệ sĩ độc lập! * Cách gần với công chúng dễ nhất là chơi lại những bài hit trên thị trường. Bạn đã học được điều đó và rất thành công rồi. Vậy bây giờ sao lại chọn cho mình một con đường gian khó và nhọc nhằn hơn, đó là làm riêng nhạc cho riêng mình? - Thành công của tôi với các bài hit là một sự tình cờ không chủ ý. Khi tôi về quê chơi thì quen nhóm bạn đang tập tành làm phim. Thế là các bạn rủ tôi làm thử một cái clip giới thiệu cảnh đẹp quê hương trên một ca khúc mà tôi thích. Và thế là MV Say you do với cảnh đẹp của Sơn Đoòng ra đời, được mọi người ủng hộ nhiệt tình. Rồi chúng tôi làm một vài cái nữa như một sự thử lửa cùng violin. Nhưng hình tượng mà tôi muốn hướng tới là một nghệ sĩ violin độc lập. Tôi nhìn thấy thị hiếu của khán giả và biết mình cần làm gì để violin gần với công chúng hơn. Dù luôn ngưỡng mộ và yêu quý âm nhạc cổ điển, nhưng tôi đã không theo học vì không muốn mãi đánh những gì thuộc về kinh điển và bất hủ. Đã như vậy thì sao cứ mãi đánh những bài hit của người khác. * Hoàng không sợ thất bại ư, khi những bài hit quen thuộc đã mang đến cho Hoàng rất nhiều cơ hội trình diễn khắp VN và cả các nước trong khu vực? - Đã làm nghệ thuật thì ít nhiều phải khác người, phải đào sâu con đường đang đi và phát hoang những bụi rậm chưa ai vào. Tự xây căn nhà cho riêng mình dù nhỏ, dù chưa đẹp thì nó cũng là của mình. Bản thân mình là người tiên phong, không vững tin thì làm sao là nghệ sĩ độc lập được? * Nhưng làm cách nào mà Hoàng thuyết phục được Khắc Hưng - một nhà sản xuất trẻ đang vô cùng bận rộn cho những dự án nhạc nhẹ hiện nay - thực hiện một album khí nhạc cho riêng mình? - Là Hưng thuyết phục tôi! Thật ra tôi đã có dự án làm một album riêng cách đây hai năm. Bài vở đã đặt hết rồi và cũng ghi âm xong rồi. Tôi chỉ gặp Hưng nhờ một vài công đoạn còn lại, nhưng Hưng là người đã thuyết phục tôi bỏ hết 8 bài mình đã ghi âm. Tám bài đó dù với tôi là rất hay, tôi rất hài lòng, nhưng mỗi bài của mỗi nhạc sĩ tựu trung lại không mang tinh thần hay thông điệp của tôi là bao. Hưng nói với tôi rằng hãy làm một album nhất quán do Hưng sản xuất với 10 bản nhạc cho riêng tôi, “nó sẽ là bước ngoặt không chỉ của Hoàng mà còn là của Hưng” bởi nó nói lên được tất cả tâm tư, tình cảm, góc nhìn của tôi và cũng cho thấy một Khắc Hưng không chỉ với những bề nổi của thị trường, mà còn là một Khắc Hưng đã được học hành bài bản và khổ luyện với âm nhạc thế nào. * Và người hâm mộ sẽ lại có được gì sau Hừng đông? - Tôi mong mình có đủ cơ duyên để mang show này vào TP.HCM. Một dự định xa hơn là tôi hi vọng mình sẽ có một dự án hoàn thiện, trọn vẹn cùng Hà Trần - một nghệ sĩ mà tôi vô cùng mến mộ bởi tinh thần mình cứ làm cái mình thấy là cần thiết và có hứng thú, chứ không phải đợi người khác có thích hay không thì mình mới làm. Và xa hơn nữa là tôi muốn có một dự án đậm tinh thần Á Đông hơn nữa, Việt Nam hơn nữa khi violin được chơi trên những tinh hoa của dân tộc như tuồng, chèo, ca trù, quan họ... Tôi đang đọc sách và tìm hiểu về các chất liệu này, với lòng tin mình sẽ có những kết hợp đầy sáng tạo mà vẫn... xuôi tai. QUỲNH NGUYỄN thực hiện

DANH ANH