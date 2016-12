10 khoảnh khắc của Tổng thống Duterte

Ông Duterte nói chuyện với ngư dân Việt Nam tại thị trấn Sual, tỉnh Pangasinan miền bắc Philippines ngày 2-11 khi ông tiễn những người này về nước. Trước đó, ngày 8-9, có 17 ngư dân Việt Nam bị bắt giữ ở ngoài khơi thành phố Vigan, tỉnh Ilocos Sur do cáo buộc đánh cá trái phép trên vùng biển Philippines. Trong chuyến thăm Việt Nam vào cuối tháng 9, ông Duterte đã hứa sẽ trả tự do cho các ngư dân Việt Nam. Nhà chức trách Philippines sau đó đã hủy bỏ tội danh cho ngư dân Việt Nam vì lý do họ dạt vào vùng biển Philippines do bão Ferdie và gió mùa tây nam ở Biển Đông - Ảnh: AP