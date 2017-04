Có vẻ tình hình đang được kiểm soát

TTO - Chưa bao giờ thế giới phải đứng trước một mối đe dọa xung đột bằng tên lửa, bom hạt nhân như vào những ngày này, khi mà Triều Tiên và Mỹ đang hăm he nhau không ngớt.

Cảnh dạ hội thanh niên, học sinh kỷ niệm sinh nhật cố chủ tịch Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng tối 15-4 - Ảnh: Trọng Thùy

Vài giờ trước khi bước sang ngày của “sự kiện trọng đại” (theo cách gọi của ông Kim Jong Un), tức thứ bảy 15-4, kỷ niệm 105 năm ngày sinh ông nội của ông Un là cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo cả Mỹ lẫn CHDCND Triều Tiên nên bớt những lời lẽ mang tính đe dọa lẫn nhau để tránh dẫn tới “giai đoạn không thể đảo ngược”.

Theo ông Vương Nghị, “không phải là người nào nói năng hùng hổ hơn hay đưa ra một nắm đấm lớn hơn sẽ thắng... Nếu chiến tranh bùng nổ, nhiều bên sẽ thua và chẳng bên nào thắng”.

Can gián từ phía Trung Quốc nhằm trấn an dư luận thế giới vào lúc mà, từ sau vụ khủng hoảng tên lửa Cuba đầu thập niên 1960, chưa bao giờ thế giới phải đứng trước một mối đe dọa xung đột bằng tên lửa, bom hạt nhân như vào những ngày này, khi mà Triều Tiên và Mỹ đang hăm he nhau không ngớt.

Những tưởng thế giới đã có thể tránh khỏi nguy cơ chiến tranh nguyên tử, nhất là khi chiến tranh lạnh đã kết thúc từ đời nào, chẳng còn “chia phe đánh nhau” nữa! Nào ngờ lại có ngày lại tràn ngập tin gây đổ mồ hôi hột như “Seattle, mục tiêu tối thượng của quả bom hạt nhân Triều Tiên” trên hàng loạt website Mỹ hôm 14-4.

Hay “Tên lửa Triều Tiên có thể chở khí sarin: Thủ tướng Abe”, một nguy cơ càng có thực sau khi tên lửa của Triều Tiên tháng trước đã rơi chỉ cách bờ biển Nhật không đầy 100 hải lý...

“Thêm mắm thêm muối” cho ác mộng giữa ban ngày này lại là chính những hò hét như “sẽ giáng đòn tấn công phủ đầu vào Mỹ trong trường hợp bị khiêu khích chính trị, kinh tế và quân sự”, hoặc “các mục tiêu đầu tiên sẽ là các căn cứ quân sự ở Osan, Gunsan và Pyeongtaek, cũng như dinh tổng thống Hàn Quốc, sẽ biến thành tro bụi chỉ trong vài phút”. Hay “Bộ Tổng tham mưu Triều Tiên cho biết sẵn sàng tấn công tàu sân bay Mỹ Carl Vinson”.

Phía ngược lại cũng hùng hục đưa tin “Mỹ sẵn sàng tấn công phủ đầu Triều Tiên để ngăn chặn vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng”, “hai tàu khu trục mang tên lửa hành trình Tomahawk đã được điều động đến gần bờ biển Triều Tiên, tại một vị trí cách địa điểm thử nghiệm của Triều Tiên khoảng 300 dặm”.

Báo chí mỗi bên trong cuộc đưa tin đã đành, song cũng có những “bên thứ ba” ngoài cuộc không kém phần “hùng dũng” như Sputnik của Nga: “Triều Tiên: mục tiêu của cuộc tấn công “phẫu thuật” sắp tới?”, hoặc “Trump, Lầu Năm Góc mộng du đến ngày tận thế với chính sách chiến tranh”...

Trong bối cảnh “ngày tận thế” đó, việc Bắc Kinh, nay hiền hòa và “trung lập” khác trước, đứng ra can gián là một dấu hiệu trấn an. Cuộc diễu binh hoành tráng sáng thứ bảy ở Bình Nhưỡng có vẻ nhằm phô trương sức mạnh cho 200 nhà báo quốc tế khách mời “thưởng lãm” đặng viết bài cho sinh động khí thế của Bình Nhưỡng, kèm theo lời cảnh cáo “sẽ đánh trả tận kỳ cùng”.

Trước đó một ngày, phía bên kia cũng đã “nói lại” rằng “không có kế hoạch ra tay đánh phủ đầu, mà là nếu như Triều Tiên thử nghiệm thì đánh”.

Rốt cuộc, có vẻ như “tình hình đang được kiểm soát”, chẳng bên nào manh động trước, cứ như thể đang theo sát một kịch bản đã được thỏa thuận bởi hai “nhà sản xuất” Trump và Tập trong cuộc gặp thượng đỉnh Mar-a-Lago tuần trước.

Nếu quả thật như thế, sẽ đàm phán trở lại, Mỹ cung cấp trở lại viện trợ đổi lấy việc Triều Tiên ngưng chương trình hạt nhân, như dưới trào bố ông Kim Jong Un... Còn ngưng thiệt hay ngưng giả, hạ hồi phân giải!

DANH ĐỨC