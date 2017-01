Đòn thù và nạn khủng bố

Đòn thù, nay là động cơ của khủng bố IS ở Pháp, được chính thức công bố trong bài hát Mối thù của tôi mà tổ chức IS đưa lên trên mạng Al-Hayat từ hôm 5-7 năm ngoái, qua đó tôn vinh các cuộc tấn công tháng 11-2015 ở Paris và tháng 3-2016 ở Bỉ. IS coi đó là những đòn “trừng phạt chống lại phương Tây”...