Nga tăng gần gấp đôi giao thương với Triều Tiên

Tên lửa Hwasong-12 của Triều Tiên trong một cuộc phóng thử. Hình ảnh được hãng thông tấn Triều Tiên KCNA công bố ngày 15-5 - Ảnh: Reuters

Theo đài Deutsche Welle (Đức), hoạt động giao thương giữa Nga và Triều Tiên đã tăng hơn 85% trong bốn tháng đầu năm nay.

Dẫn ra các số liệu từ hải quan Nga, đài VOA (Mỹ) cũng cho biết hoạt động thương mại song phương giữa hai quốc gia này đạt 31,83 triệu USD trong quý 1 năm nay, chiếm đa số là các mặt hàng năng lượng.

Trong khi đó, hoạt động giao thương giữa Triều Tiên và Trung Quốc đã giảm trong cùng thời kỳ này. Trong tháng 3, lượng than xuất khẩu từ Bình Nhưỡng sang Trung Quốc đạt 6.342 tấn. Đây chỉ là một phần nhỏ nếu so với lượng 1,44 triệu tấn than xuất sang Trung Quốc trong tháng 1 năm nay.

Cùng với đó Bắc Kinh cũng đã ngừng cung cấp dầu nhiên liệu mà Bình Nhưỡng vốn rất cần dùng, một động thái được giới quan sát cho rằng thể hiện thái độ không hài lòng của Bắc Kinh sau các vụ thử tên lửa gần đây.

Các số liệu thống kê mới công bố cho thấy chi tiết mức độ tăng cường trong hoạt động giao thương của Nga với Triều Tiên phần nào phản ánh sự tương đồng trong quan điểm đưa ra đầu tuần này (15-5) của tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo đó ông Putin cho rằng vụ thử tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng là “nguy hiểm”, nhưng ông cũng nói: “Chúng ta phải dừng việc khiêu khích Bình Nhưỡng và tìm một giải pháp hòa bình cho vấn đề này”, và “không nên đe dọa họ”.

Ông James Brown, phó giáo sư về quan hệ quốc tế tại đại học Temple ở Tokyo cho rằng một số hoạt động giao thương tại biên giới giữa Nga và Triều Tiên có thể là hoạt động của những thành phần “cơ hội kinh tế”, nhưng động cơ lớn hơn và bao trùm hơn là nguyên do địa chính trị.

Ông James Brown nói: “Nga rất lo ngại về tình trạng cô lập Triều Tiên và tin rằng điều đó sẽ khiến tình hình trở nên nguy hiểm khi Mỹ đang có cách tiếp cận vấn đề kiểu đối đầu.

“Quan điểm của Matxcơva cho rằng việc gây áp lực với Triều Tiên đã không có tác dụng và trên thực tế còn khiến Bình Nhưỡng có động thái phản ứng vì cảm thấy bị đe dọa. Do đó thay vì cô lập, biện pháp không hiệu quả, Nga đang đề xuất giải pháp hợp tác”.

Mở tuyến phà giữa Rajin (Triều Tiên) và Vladivostok (Nga) Ngày 17-5, Triều Tiên đã khởi động dịch vụ vận chuyển bằng phà tới thành phố Vladivostok của Nga để tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hãng tin KCNA của Triều Tiên cho biết chiếc phà Mangyongbong sẽ khởi hành từ cảng Rajin của Triều Tiên và hoạt động như một tàu du lịch quốc tế nối liền Rajin-Vladivostok. KNCNA cho rằng phà Mangyongbong “sẽ góp phần tích cực cho sự phát triển quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế cũng như giao thông vận tải và du lịch giữa hai nước”. Chiếc phà Mangyongbong từng chạy giữa Triều Tiên và Nhật Bản trước đây. Tuy nhiên năm 2006 phà này bị dừng hoạt động sau một vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Phà Mangyongbong dự kiến mỗi tháng sẽ chở khoảng 200 hành khách và 1.000 tấn hàng hóa qua lại giữa Triều Tiên và Vladivostok.

D. KIM THOA