Thắng lợi về quyền lực cứng và mềm

6 nước châu Âu từ chối ký thông cáo chung Một nguồn tin ngoại giao (đề nghị không nêu tên) nói với Hãng tin AFP rằng có 6 nước châu Âu gồm Đức, Pháp, Anh, Hi Lạp, Bồ Đào Nha và Estonia từ chối ký kết vào bản thông cáo chung công bố ngày 15-5 khi hội nghị bàn tròn kết thúc. Các nước châu Âu từ chối đặt bút ký do văn bản này không quan tâm đúng mức đến “các chuẩn mực về môi trường, về các tiêu chuẩn xã hội, không bảo đảm tính minh bạch mỗi khi các cơ quan nhà nước gọi thầu” - những chuẩn mực mà Liên minh châu Âu luôn đòi hỏi trong hợp tác với Trung Quốc thời gian qua và do Trung Quốc không thực sự mở cửa thị trường nội địa của mình. Sự phản ứng trên được cho là bắt nguồn từ Bộ trưởng kinh tế và năng lượng Đức Brigitte Zypries. Theo Reuters, trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 14-5, Bộ trưởng Zypries cảnh báo sẽ không ký vào văn bản được thông qua trong phiên họp cuối của ngày 15-5 nếu như trong văn bản không có những cam kết về tự do thương mại và cạnh tranh công bằng. Bà bộ trưởng lên tiếng bảo vệ cho quyền lợi của doanh nghiệp nước mình: “Đức muốn tham gia vào sáng kiến này. Nhưng việc gọi thầu phải được mở cho mọi người. Có như thế thì các công ty Đức mới có thể tham gia được. Chúng tôi muốn các doanh nghiệp của Đức cũng được phép hoạt động tại Trung Quốc như cách các doanh nghiệp Trung Quốc đang hoạt động tại Đức”. TÚ ANH