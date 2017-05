Kinh hoàng với bãi rác lớn nhất thế giới trên đảo hoang

Đảo Henderson hứng chịu khoảng 37,7 triệu mảnh rác thải - Ảnh: ĐH Tasmania

Một nghiên cứu chung của các nhà khoa học tại Anh và Úc cho biết có khoảng 37,7 triệu mảnh rác thải "tụ hội" trên các bãi biển của hòn đảo. Ước tính có khoảng 671 mảnh rác trên mỗi mét vuông bãi biển và có tổng cộng khoảng 17 tấn rác.

Đài BBC ngày 17-5 cho biết hòn đảo Henderson nằm gần trung tâm của một dòng hải lưu trên biển, do đó rác thải từ tàu thuyền và các quốc gia Nam Mỹ sẽ theo dòng hải lưu dạt vào bờ biển của đảo.

Các nhà khoa học hy vọng thông qua nghiên cứu này con người có thể "suy nghĩ lại mối liên hệ giữa họ và nhựa".

"Rất nhiều đồ vật trên đảo Henderson là kết quả của việc dùng các sản phẩm nhựa sai cách như chỉ dùng một lần rồi quẳng đi" - tiến sĩ Jennifer Lavers thuộc ĐH Tasmania của Úc nhận xét.

Bãi biển đầy rác thải nhựa của đảo Henderson - Ảnh: pireport.org

Nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences đã mô tả hòn đảo hẻo lánh này như một "bãi rác của thế giới". Bên cạnh các rác thải liên quan đến việc đánh bắt cá, đảo Henderson còn hứng cả rác sinh hoạt như bàn chải đánh răng, bật lửa và dao cạo râu... dù trên này chẳng ai từng dùng chúng.

"Những con cua làm hang trong nắp chai, bình nước và các lon hủ. Thoạt nhìn trông cũng dễ thương nhưng đó là nhựa cũ, bén dễ vỡ và có chất độc hại" - tiến sĩ Lavers chia sẻ.

Ngoài ra trên bãi biển còn có rất nhiều mũ cứng "đủ mọi hình dạng, kích thước và màu sắc". Nhóm nghiên cứu cũng cho biết rác thải bằng nhựa cũng đang tàn phá đại dương vì nó nhẹ, nổi trên mặt nước và khá bền.

Tổ chức UNESCO đã đưa đảo Henderson vào danh sách đảo san hô có hệ sinh thái độc đáo, đáng chú ý với 10 loại thực vật và 4 loài chim.

Đảo Henderson nằm cách Chile khoảng 5.000 km và nằm gần trung tâm của dòng hải lưu xoay chiều lớn South Pacific Gyre.

Rác thải dạt vào bờ đông của đảo Henderson - Ảnh: Tara Proud

Chai nhựa và nhiều rác thải khác trên bãi biển đảo Henderson - Ảnh: inhabitat.com

ANH THƯ