Bà Clinton thành lập tổ chức ‘phản biện’ ông Trump

Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton - Ảnh: Reuters

Hãng tin AFP dẫn lại chia sẻ của bà Clinton trên tài khoản Twitter ngày 15-5: “Trong vài tháng qua, tôi đã suy ngẫm, đã dành thời gian bên gia đình - và vâng, đã tản bộ trong những cánh rừng.

“Chúng tôi thành lập tổ chức Onwards Together (tạm dịch: Cùng nhau tiến về phía trước) để khuyến khích mọi người cùng tham gia, tổ chức, và thậm chí là tranh cử”.

Trang web của tổ chức mới cho biết mục tiêu của Onwards Together là thúc đẩy các giá trị tiến bộ và khiến những người truy cập vào đây nhớ tới một thực tiễn là bà Clinton từng giành được gần 66 triệu phiếu bầu của cử tri trong cuộc đối đầu với ông Trump mùa bầu cử năm ngoái.

Thông cáo của Onwards Together viết: “Trong những tháng qua chúng tôi đã thấy những gì có thể khi mọi người đoàn kết lại để phản kháng trước thói bắt nạt, thù hận, sự giả dối và chia rẽ, và để ủng hộ một nước Mỹ công bằng, toàn diện hơn”.

Cùng với đó bà Clinton cũng đã đưa lên một loạt nội dung trên tài khoản Twitter, cao ngợi đóng góp của các tổ chức trong công cuộc đấu tranh chống lại kỳ thị và ủng hộ những người thuộc đảng Dân chủ trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm tới.

Bà Clinton cho biết trong email: “Trong một số trường hợp chúng tôi có thể cung cấp nguồn quỹ trực tiếp cho các tổ chức này”. Cựu ngoại trưởng Mỹ là người nổi tiếng với khả năng gây quỹ ủng hộ cho một chương trình hay tổ chức nào đó.

Trang tin The Hill cho biết, trong những chương trình hoạt động đầu tiên Onward Together sẽ gây quỹ cho 5 tổ chức tiến bộ nổi bật gồm Swing Left, Emerge America, Color of Change, Indivisible và Run for Something.

Hiện tại bà Clinton cũng đang hoàn thành bản thảo cuốn sách nói về sự thất bại trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2016. Dự kiến cuốn sách này sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

Kể từ sau cuộc bầu cử bà Clinton đã có nhiều lần xuất hiện trước công chúng. Đầu tháng này bà từng nói đáng lẽ bà sẽ trở thành tổng thống nếu không phải ông James Comey, khi đó là giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), tuyên bố mở cuộc điều tra về việc sử dụng email cá nhân của bà ngay trước thời điểm bầu cử.

D. KIM THOA