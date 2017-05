Thượng nghị sĩ Mỹ nhắc ông Trump về bảo vệ tự do hàng hải

TTO - Nhóm nghị sĩ cấp cao trong Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ đã nhắc Tổng thống Trump về việc không thực hiện tuần tra tự do đi lại ở Biển Đông từ tháng 10-2016.

Các tàu chiến Mỹ hoạt động ở Biển Đông - Ảnh: US Navy

Hãng tin AP ngày 12-5 cho biết bức thư gửi ông Trump có chữ ký của các Thượng nghị sĩ (TNS) Bob Corker, Ben Cardin, Marco Rubio, Cory Gardne, Jack Reed, Edward Markey và Brian Schatz.

Các chính trị gia này ủng hộ bản đánh giá mới đây của chỉ huy các lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương về việc Trung Quốc đang quân sự hóa Biển Đông và tiếp tục “chiến lược trình tự” để kiểm soát khu vực này.

Các nghị sĩ chỉ ra hàng loạt động thái “gây lo ngại” của Bắc Kinh như xây đảo nhân tạo, quấy rối các tàu cá thương mại và phát cảnh báo đối với máy bay và tàu tại các không phận và lãnh hải quốc tế.

“Tất cả những biện pháp này đặt ra những câu hỏi về cam kết của Trung Quốc đối với an ninh khu vực, dòng thương mại tự do và tự do đi lại trên biển và trên không” - lá thư viết.

Bức thư gửi ngày 10-5 cũng hối thúc chính quyền ông Trump thường xuyên thực hiện tuần tra tự do đi lại trên biển lẫn trên không tại Biển Đông - vùng biển được mô tả là trọng yếu đối với các lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ và hòa bình tại châu Á-Thái Bình Dương.

Các nghị sĩ Mỹ lo ngại chính quyền mới đang để mất khu vực chiến lược này vào tay Trung Quốc để đổi lấy sự giúp đỡ của Bắc Kinh trong việc gây áp lực buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Động thái mới nhất của các nghị sĩ Mỹ nhằm gửi đi thông điệp rằng cả hai đảng chính trị ở Mỹ đều coi trọng vấn đề này, tờ Foreign Policy dẫn lời một trợ lý nghị sĩ Mỹ cho biết.

Báo New York Times mới đây cho biết Lầu Năm góc từ đầu năm đến nay đã bác bỏ ba đề xuất tuần tra tự do đi lại trên Biển Đông dù trước đó Ngoại trưởng Rex Tillerson đã hứa sẽ cứng rắn hơn với Trung Quốc.

TRẦN PHƯƠNG