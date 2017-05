Giám đốc FBI bị sa thải vì 'ưa nổ'?

TTO - Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên đài NBC, ông Donald Trump nói lý do sa thải ông James Comey là vì ông ấy "quá nổ, thích gây chú ý".

Ông James Comey, cựu giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) - Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump đã có cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền 31 phút với đài NBC tại Nhà Trắng. Cuộc phỏng vấn do nhà báo Lester Holt thực hiện ngày 11-5.

Theo đó, ông Trump lặp lại quan điểm rằng đã có ý định bãi nhiệm ông Comey ngay từ trước khi ông nhận được đề nghị của thứ trưởng Bộ tư pháp Rod Rosenstein là "nên làm như vậy".

Quan điểm này của ông Trump, theo trang The Hill, mâu thuẫn với lý do sa thải giám đốc FBI James Comey do Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer thông báo trước đó.

Nhà Trắng nói ông Trump quyết định sa thải ông James Comey sau cuộc gặp ngày 8-5 với Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions và thứ trưởng Rod Rosenstein để thảo luận về các lý do bãi nhiệm giám đốc FBI.

Ông Trump giải thích với đài NBC: "Ông ấy là kiểu người ồn ào, thích gây chú ý, FBI đã rất rối ren. Anh biết điều đó, tôi biết điều đó. Mọi người biết điều đó. Hãy nhìn vào FBI một năm trước. Nó thực sự hỗn loạn, gần một năm trước. Cho tới giờ nó vẫn chưa vượt qua điều đó".

Nhà báo Holt hỏi liệu ông Trump có "tức giận ông Comey vì cuộc điều tra của ông ấy về Nga không", ông Trump đáp: "Tôi chỉ muốn có một ai đó thực sự đủ năng lực. Tôi là người vô cùng hâm mộ FBI, tôi yêu quý FBI".

Ông Trump cũng nói ông chưa từng tìm cách gây áp lực buộc ông Comey từ bỏ cuộc điều tra của FBI về chiến dịch tranh cử của ông. Ông khẳng định: "Tôi muốn tìm hiểu xem liệu có vấn đề gì trong cuộc bầu cử liên quan đến Nga không".

Theo đó ông Trump cho biết ông đã trò chuyện với ông James Comey 3 lần về cuộc điều tra liên quan cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ từ phía Nga, 2 lần qua điện thoại và một lần hỏi trực tiếp trong khi cùng ăn tối.

Ông Trump nói: "Tôi nói liệu ông có thể cho tôi biết là tôi có đang bị điều tra không. Ông ấy bảo là 'ông không bị điều tra'".

Tuy nhiên ông Trump cũng nói ông ủng hộ một cuộc điều tra toàn diện về sự can thiệp của Nga vào bầu cử Mỹ. Ông nói mong muốn cuộc điều tra đó được tiến hành "hoàn toàn hợp lệ".

Việc một ai đó có thể đang là tâm điểm trong cuộc điều tra của FBI lại đi hỏi lãnh đạo FBI rằng liệu mình có đang bị điều tra không bị nhiều chuyên gia pháp lý Mỹ phân tích là "không phù hợp".

D. KIM THOA