Châu Âu phản ứng mạnh với ý định cấm laptop trên máy bay của Mỹ

Hành khách sử dụng máy tính trên một chuyến bay ở Mỹ - Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức của châu Âu phản ứng mạnh trước việc Mỹ muốn mở rộng lệnh cấm, hiện đang áp dụng tại 10 sân bay thuộc khu vực Trung Đông, bắc Phi và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo đài CNN, chính quyền Washington nhiều khả năng sẽ mở rộng lệnh cấm nhưng đang đang xét các biện pháp đảm bảo pin các thiết bị điện tử trong hành lý ký gửi không phát nổ trên không trung.

Chưa rõ lệnh cấm mới sẽ triển khai vào thời điểm nào và tại đâu, tuy nhiên các quan chức trong ngành hàng không cho biết các hãng hàng không Mỹ và châu Âu đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

Ngày 11-5, các quan chức an ninh nội địa Mỹ đã gặp các hãng hàng không và nhóm thương mại Mỹ để thảo luận về lệnh cấm. Nhóm tham gia bao gồm Delta Air Lines Inc, United Airlines Inc, American Airlines Group Inc và nhóm thương mại Airlines for America.

Lệnh cấm có thể gây ra cơn bão hàng không ở châu Âu lẫn Mỹ. Năm 2016, có khoảng 30 triệu hành khách bay từ châu Âu sang Mỹ.

Ngoài các hãng của Mỹ có thể bị ảnh hưởng như United Airlines, Delta Air Lines Inc và American Airlines Group, nhiều hãng châu Âu cũng có thể chịu trận chung như Lufthansa, British Airways, Air France-KLM.

Hãng tin Reuters dẫn bức thư của Uỷ viên châu Âu phụ trách giao thông vận tải, bà Violeta Bulc gửi Bộ trưởng an ninh nội địa Mỹ John Kelly và Bộ trưởng giao thông Mỹ Elaine Chao cho rằng nguy cơ an ninh là một vấn đề chung và cần được chia sẻ.

“Vì vậy chúng tôi sẵn sàng đối thoại mang tính xây dựng và đề xuất các cuộc gặp khẩn cấp, ở cấp độ chính sách lẫn kỹ thuật, để cùng nhau đánh giá mối đe doạ và xem xét các biện pháp chung” - bức thư viết.

Các quan chức an ninh hàng không châu Âu đã gặp nhau tại Brussels ngày 11-5 (giờ địa phương), để bàn giải pháp đối phó với lệnh cấm của Mỹ. Ngoài ra, đại sứ Liên minh châu Âu tại Mỹ dự kiến sẽ gặp ông Kelly vài ngày tới để thảo luận về vấn đề này.

TRẦN PHƯƠNG